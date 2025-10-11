聽新聞
中職／林安可28歲炸裂雙響砲 改寫季後挑戰賽最年輕紀錄
統一獅隊林安可今天成為「威能帝殺手」，兩度砲轟這位例行賽未曾挨過獅隊全壘打的男人，林安可也以28歲又145天之齡，改寫中職季後挑戰賽最年輕單場2轟以上紀錄。
林安可今天先在1局上敲出中外野兩分砲，幫助獅隊先馳得點，也是個人生涯首次對威能帝開轟，獅隊隊史繼2023年蘇智傑後第2位在季後挑戰賽對威能帝開轟的打者。
5局上面對猿隊追到2：2平手，獅隊先靠著陳傑憲一支關鍵二壘安打敲回2分再次取得領先，下一棒林安可再轟出右外野兩分砲，兩度砲轟威能帝，也將他打退場。
林安可成為中職季後挑戰賽史上第5位單場敲出2轟以上的球員，最猛紀錄是2008年第一場彭政閔的單場三響砲，而以年齡為記，林安可也超越1999年獅隊山姆的28歲又164天，寫下最年輕紀錄。
