中職／林安可28歲炸裂雙響砲 改寫季後挑戰賽最年輕紀錄

統一獅隊林安可今天成為「威能帝殺手」，兩度砲轟這位例行賽未曾挨過獅隊全壘打的男人，林安可也以28歲又145天之齡，改寫中職季後挑戰賽最年輕單場2轟以上紀錄。

林安可今天先在1局上敲出中外野兩分砲，幫助獅隊先馳得點，也是個人生涯首次對威能帝開轟，獅隊隊史繼2023年蘇智傑後第2位在季後挑戰賽對威能帝開轟的打者。

5局上面對猿隊追到2：2平手，獅隊先靠著陳傑憲一支關鍵二壘安打敲回2分再次取得領先，下一棒林安可再轟出右外野兩分砲，兩度砲轟威能帝，也將他打退場。