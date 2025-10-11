中職／始料未及！例行賽最強威能帝 扛背水一戰4.2局核爆6分
樂天桃猿隊在背水一戰推出王牌強投威能帝，結局出乎意料，面對統一獅隊先發撐不滿5局，狂失6分退場，林安可的雙響砲帶給他最大傷害。
威能帝今年例行賽以15勝、168次三振拿下雙冠王，生涯在例行賽面對獅隊握有6勝0敗、防禦率1.93，猿隊選在第2戰打出，卻在一開賽就讓猿隊陷入劣勢，首局邱智呈的安打之後，遭林安可一棒掃出兩分砲。
面對獅隊強投飛力獅，猿隊打線也有回應，第2局林泓育先以陽春砲拉抬氣勢，第4局林立一壘打、林子偉二壘打串連，戰局形成2：2平手，但威能帝很快又讓勝負天平靠向獅隊。
威能帝第5局的投球遭到擊潰，林泓弦保送、林佳緯安打相繼上壘，一出局後陳傑憲敲出二壘打帶有兩分打點，獅隊再度取得領先，猿隊喊出暫停後卻是更大的災難襲來，林安可補上兩分砲，一棒打退威能帝。
威能帝最終先發只撐4.2局、共用93球退場，被敲7安打、狂失6分，退場時猿隊處於2：6落後。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言