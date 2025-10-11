聽新聞
0:00 / 0:00
中職／林安可打破威能帝「0轟防護罩」 兩分砲獅隊先馳得點
統一獅隊今天對上最強「除獅機」威能帝，1局上就靠林安可轟出突破口，一發兩分砲先馳得點，也讓右外野爆滿獅迷嗨到不行，這也是獅隊本季第一次對威能帝開轟。
威能帝今年對獅隊出賽34局，沒有被敲出過全壘打，對戰防禦率也僅1.59，取得3勝0敗，今年獅隊在一軍的打者沒有人對戰威能帝的打擊率超過3成，最好的林岱安也僅2成86。
然而今天1局上獅隊就先由邱智呈在1出局後敲出二壘安打，2出局後輪到林安可，直接一棒轟到中外野全壘打牆外，用兩分砲先聲奪人。
威能帝例行賽生涯對戰獅隊10場出賽取得6勝0敗，合計70局都沒挨轟過，季後賽在今天之前也僅在2023年季後挑戰賽曾被蘇智傑敲出1轟，林安可成為隊史第二人。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言