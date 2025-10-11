快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林安可打破威能帝「0轟防護罩」 兩分砲獅隊先馳得點

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
林安可從勝投王威能帝手上敲出兩分砲。記者陳正興／攝影
林安可從勝投王威能帝手上敲出兩分砲。記者陳正興／攝影

統一獅隊今天對上最強「除獅機」威能帝，1局上就靠林安可轟出突破口，一發兩分砲先馳得點，也讓右外野爆滿獅迷嗨到不行，這也是獅隊本季第一次對威能帝開轟。

威能帝今年對獅隊出賽34局，沒有被敲出過全壘打，對戰防禦率也僅1.59，取得3勝0敗，今年獅隊在一軍的打者沒有人對戰威能帝的打擊率超過3成，最好的林岱安也僅2成86。

林安可幫助獅隊先馳得點。記者陳正興／攝影
林安可幫助獅隊先馳得點。記者陳正興／攝影

然而今天1局上獅隊就先由邱智呈在1出局後敲出二壘安打，2出局後輪到林安可，直接一棒轟到中外野全壘打牆外，用兩分砲先聲奪人。

威能帝例行賽生涯對戰獅隊10場出賽取得6勝0敗，合計70局都沒挨轟過，季後賽在今天之前也僅在2023年季後挑戰賽曾被蘇智傑敲出1轟，林安可成為隊史第二人。

林安可開轟。記者陳正興／攝影
林安可開轟。記者陳正興／攝影

威能帝 林安可

延伸閱讀

中職／對決勝投王威能帝 餅總：攻擊端會比昨天更棘手

中職／統一獅G2也變陣 3老先休息、陳聖平、林子豪先發

中職／預測年度MVP仍是兩投一野入圍 最終由威能帝奪大獎

中職／林安可炸裂百轟以上還是舞跳不好 笑稱媽媽沒遺傳好：不能怪我

相關新聞

中職／林安可打破威能帝「0轟防護罩」 兩分砲獅隊先馳得點

統一獅隊今天對上最強「除獅機」威能帝，1局上就靠林安可轟出突破口，一發兩分砲先馳得點，也讓右外野爆滿獅迷嗨到不行，這也是...

中職／桃猿教頭看林立「1球死」不是問題 盼宋嘉翔複製「例行賽模式」

樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗絕境，今天在桃園棒球場面對背水一戰，換上年輕捕手宋嘉翔，搭配王牌洋投威能帝。總教練古久...

中職／以為是代跑卻是代打 何品室融敲安上演1分鐘打臉秀假裝不緊張

樂天桃猿隊新人何品室融昨天的打席，只用1分鐘打臉外界的詫異，以20歲又22天之齡代打敲安，他今天也坦言，當下有預期自己會...

中職／美技守備被讚「從從容容、游刃有餘」 梁家榮：運氣運氣啦

中職季後挑戰賽首戰樂天桃猿與統一獅隊合計出現5次失誤追平紀錄，不過猿隊梁家榮的2次美技守備也成為球迷討論焦點，其中一次雖...

中職／兩隊不出賽名單亮牌 桃猿波賽樂可上場拚背水一戰

中職季後挑戰賽今天第2戰移師桃園棒球場，兩隊不出賽名單亮牌，樂天桃猿隊未列洋投波賽樂，意即今天並非沒有機會登板。

中職／對決勝投王威能帝 餅總：攻擊端會比昨天更棘手

中華職業棒球大聯盟季後挑戰賽第2戰今天移師樂天桃園棒球場，由於昨天賽後移動到北部，統一7-ELEVEn獅隊老將胡金龍、陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。