中職／林安可打破威能帝「0轟防護罩」 兩分砲獅隊先馳得點

統一獅隊今天對上最強「除獅機」威能帝，1局上就靠林安可轟出突破口，一發兩分砲先馳得點，也讓右外野爆滿獅迷嗨到不行，這也是獅隊本季第一次對威能帝開轟。

威能帝今年對獅隊出賽34局，沒有被敲出過全壘打，對戰防禦率也僅1.59，取得3勝0敗，今年獅隊在一軍的打者沒有人對戰威能帝的打擊率超過3成，最好的林岱安也僅2成86。

林安可幫助獅隊先馳得點。記者陳正興／攝影

然而今天1局上獅隊就先由邱智呈在1出局後敲出二壘安打，2出局後輪到林安可，直接一棒轟到中外野全壘打牆外，用兩分砲先聲奪人。

威能帝例行賽生涯對戰獅隊10場出賽取得6勝0敗，合計70局都沒挨轟過，季後賽在今天之前也僅在2023年季後挑戰賽曾被蘇智傑敲出1轟，林安可成為隊史第二人。