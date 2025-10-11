快訊

中職／美技守備被讚「從從容容、游刃有餘」 梁家榮：運氣運氣啦

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊梁家榮。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊梁家榮。記者陳正興／攝影

中職季後挑戰賽首戰樂天桃猿統一獅隊合計出現5次失誤追平紀錄，不過猿隊梁家榮的2次美技守備也成為球迷討論焦點，其中一次雖被主播評價「從從容容、游刃有餘」，但梁家榮認為並不容易「也是運氣運氣啦」。

昨天2局下面對林岱安敲出的一壘方向飛球，梁家榮一路跑到右外野，才以背對接球的方式完成接殺，表情看起來十分輕鬆，不過梁家榮今天受訪說，其實並不容易，其中有運氣成分，也有技術含量在。

而5局下梁家榮又加演一次美技守備，面對林佳緯敲出的一壘方向滾地球，梁家榮以向前飛撲、手套朝下的方式完成攔截，並自己跑到一壘完成封殺，梁家榮解釋，當下原本預備在後方接球，但看到球彈得比較高，「就往前搶那個彈跳」。

昨天雖然在一壘美技連發，不過今天梁家榮又回到老本行三壘手，梁家榮表示，會安排不同守位也代表球隊需要自己，「對自己來說也是肯定，守備狀況算是還好，普普通通啦。」

樂天桃猿隊梁家榮。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊梁家榮。記者陳正興／攝影

梁家榮 樂天桃猿 統一獅

相關新聞

中職／統一獅G2也變陣 3老先休息、陳聖平、林子豪先發

中華職棒季後挑戰賽第2戰，2誰0敗的統一獅隊打線也大變陣，總教練林岳平考量資深球員旅途疲憊，由林子豪、邱智呈、陳聖平頂上...

中職／威能帝坐鎮！猿隊回桃園背水一戰 林智平休兵打線大變陣

樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗逆境，今天回到桃園棒球場背水一戰，打線大變陣，昨天受傷的林智平休兵，捕手也改由宋嘉翔擔...

中職／桃猿教頭看林立「1球死」不是問題 盼宋嘉翔複製「例行賽模式」

樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗絕境，今天在桃園棒球場面對背水一戰，換上年輕捕手宋嘉翔，搭配王牌洋投威能帝。總教練古久...

中職／以為是代跑卻是代打 何品室融敲安上演1分鐘打臉秀假裝不緊張

樂天桃猿隊新人何品室融昨天的打席，只用1分鐘打臉外界的詫異，以20歲又22天之齡代打敲安，他今天也坦言，當下有預期自己會...

中職／美技守備被讚「從從容容、游刃有餘」 梁家榮：運氣運氣啦

中職季後挑戰賽首戰樂天桃猿與統一獅隊合計出現5次失誤追平紀錄，不過猿隊梁家榮的2次美技守備也成為球迷討論焦點，其中一次雖...

中職／兩隊不出賽名單亮牌 桃猿波賽樂可上場拚背水一戰

中職季後挑戰賽今天第2戰移師桃園棒球場，兩隊不出賽名單亮牌，樂天桃猿隊未列洋投波賽樂，意即今天並非沒有機會登板。

