中職／美技守備被讚「從從容容、游刃有餘」 梁家榮：運氣運氣啦
中職季後挑戰賽首戰樂天桃猿與統一獅隊合計出現5次失誤追平紀錄，不過猿隊梁家榮的2次美技守備也成為球迷討論焦點，其中一次雖被主播評價「從從容容、游刃有餘」，但梁家榮認為並不容易「也是運氣運氣啦」。
昨天2局下面對林岱安敲出的一壘方向飛球，梁家榮一路跑到右外野，才以背對接球的方式完成接殺，表情看起來十分輕鬆，不過梁家榮今天受訪說，其實並不容易，其中有運氣成分，也有技術含量在。
而5局下梁家榮又加演一次美技守備，面對林佳緯敲出的一壘方向滾地球，梁家榮以向前飛撲、手套朝下的方式完成攔截，並自己跑到一壘完成封殺，梁家榮解釋，當下原本預備在後方接球，但看到球彈得比較高，「就往前搶那個彈跳」。
昨天雖然在一壘美技連發，不過今天梁家榮又回到老本行三壘手，梁家榮表示，會安排不同守位也代表球隊需要自己，「對自己來說也是肯定，守備狀況算是還好，普普通通啦。」
