中職／終於不是用手機看…林子豪暌違4年再嘗季後賽滋味

統一獅隊在季後挑戰賽第二場讓三位資深球員休息，打線改走年輕、速度化，林子豪也因此擔任先發第5棒、一壘手，更是生涯首度在季後挑戰賽出賽，回想上一次體驗季後高張力氛圍已經是2021年，林子豪說：「終於不是用手機看隊友比賽。」

獅隊考量賽程移動，讓首戰先發的陳鏞基、胡金龍、林祖傑都休兵，林子豪扛起先發打線一環，昨天沒出賽的他也在場邊觀察，「看了一場，今天有比較冷靜下來。」

24歲的林子豪從2021年加入獅隊這支季後賽常客隊伍，然而在今天之前只有2021年總冠軍賽曾出賽3場，之後都未曾參與，原因是2022年獅隊沒打進季後賽、2023年參加亞運回來關節唇破裂、2024年開刀整季休兵。

林子豪表示，2021年總冠軍賽留下不好印象，2023年雖然有隨隊，2024年也到現場看了一場比賽，「手有點癢，但自己又還沒辦法動。」然而今年能夠一整季都在球隊貢獻一路到季後賽，「不會再去想要怎麼樣，先把守備做好。」

隊長陳傑憲昨天受訪時曾指出，今年球季年輕球員在下半季扛起戰力，看見球隊朝著好的方向前進，其中也點名到林佳緯、林子豪和林泓弦的表現。

林子豪先稱讚，林佳緯、林泓弦兩人的攻守表現，談到自己時則說，「今年的成績沒有想過，開刀回來擔心能不能一整季出賽，對於體能的恢復也感到未知，有這樣的成績是出乎預料。」