快訊

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

離譜行徑全被拍…台男首爾怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

中職／終於不是用手機看…林子豪暌違4年再嘗季後賽滋味

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
林子豪。圖／統一獅隊提供
林子豪。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在季後挑戰賽第二場讓三位資深球員休息，打線改走年輕、速度化，林子豪也因此擔任先發第5棒、一壘手，更是生涯首度在季後挑戰賽出賽，回想上一次體驗季後高張力氛圍已經是2021年，林子豪說：「終於不是用手機看隊友比賽。」

獅隊考量賽程移動，讓首戰先發的陳鏞基、胡金龍、林祖傑都休兵，林子豪扛起先發打線一環，昨天沒出賽的他也在場邊觀察，「看了一場，今天有比較冷靜下來。」

24歲的林子豪從2021年加入獅隊這支季後賽常客隊伍，然而在今天之前只有2021年總冠軍賽曾出賽3場，之後都未曾參與，原因是2022年獅隊沒打進季後賽、2023年參加亞運回來關節唇破裂、2024年開刀整季休兵。

林子豪表示，2021年總冠軍賽留下不好印象，2023年雖然有隨隊，2024年也到現場看了一場比賽，「手有點癢，但自己又還沒辦法動。」然而今年能夠一整季都在球隊貢獻一路到季後賽，「不會再去想要怎麼樣，先把守備做好。」

隊長陳傑憲昨天受訪時曾指出，今年球季年輕球員在下半季扛起戰力，看見球隊朝著好的方向前進，其中也點名到林佳緯、林子豪和林泓弦的表現。

林子豪先稱讚，林佳緯、林泓弦兩人的攻守表現，談到自己時則說，「今年的成績沒有想過，開刀回來擔心能不能一整季出賽，對於體能的恢復也感到未知，有這樣的成績是出乎預料。」

林子豪 林佳緯 挑戰賽

延伸閱讀

中職／統一獅G2也變陣 3老先休息、陳聖平、林子豪先發

中職／5失誤、6短打平紀錄 林岳平分析季後賽首戰轉折

中職／餅總一句話拆解猿牛棚 林佳緯致勝安感謝「鏟子超人」

中職／林佳緯超前安！猛獅季後賽G1擒猿 踏上100%晉級路

相關新聞

中職／統一獅G2也變陣 3老先休息、陳聖平、林子豪先發

中華職棒季後挑戰賽第2戰，2誰0敗的統一獅隊打線也大變陣，總教練林岳平考量資深球員旅途疲憊，由林子豪、邱智呈、陳聖平頂上...

中職／威能帝坐鎮！猿隊回桃園背水一戰 林智平休兵打線大變陣

樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗逆境，今天回到桃園棒球場背水一戰，打線大變陣，昨天受傷的林智平休兵，捕手也改由宋嘉翔擔...

中職／桃猿教頭看林立「1球死」不是問題 盼宋嘉翔複製「例行賽模式」

樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗絕境，今天在桃園棒球場面對背水一戰，換上年輕捕手宋嘉翔，搭配王牌洋投威能帝。總教練古久...

中職／以為是代跑卻是代打 何品室融敲安上演1分鐘打臉秀假裝不緊張

樂天桃猿隊新人何品室融昨天的打席，只用1分鐘打臉外界的詫異，以20歲又22天之齡代打敲安，他今天也坦言，當下有預期自己會...

中職／美技守備被讚「從從容容、游刃有餘」 梁家榮：運氣運氣啦

中職季後挑戰賽首戰樂天桃猿與統一獅隊合計出現5次失誤追平紀錄，不過猿隊梁家榮的2次美技守備也成為球迷討論焦點，其中一次雖...

中職／兩隊不出賽名單亮牌 桃猿波賽樂可上場拚背水一戰

中職季後挑戰賽今天第2戰移師桃園棒球場，兩隊不出賽名單亮牌，樂天桃猿隊未列洋投波賽樂，意即今天並非沒有機會登板。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。