中職／對決勝投王威能帝 餅總：攻擊端會比昨天更棘手

中央社／ 桃園11日電
樂天桃猿投手威能帝。本報資料照片
樂天桃猿投手威能帝。本報資料照片

中華職業棒球大聯盟季後挑戰賽第2戰今天移師樂天桃園棒球場，由於昨天賽後移動到北部，統一7-ELEVEn獅隊老將胡金龍、陳鏞基沒先發，改由年輕球員邱智呈與林子豪上陣。

中職4戰3勝制季後挑戰賽，上半季冠軍獅隊手握1勝，加上昨天季後挑戰賽首戰在高雄市澄清湖棒球場以2比1擊退樂天桃猿隊，獅隊取得2勝0敗聽牌優勢。

獅隊總教練林岳平表示，由於拉車距離長，較年長的胡金龍、陳鏞基與球員林祖傑沒先發，「他們的身體狀態，我認為會比較不好發揮」，改由年輕、有速度球員上場。

打序方面開路先鋒林佳緯（中外野），接著依序為邱智呈（右外野）、陳傑憲（左外野）、林安可（指定打擊）、林子豪（一壘）、潘傑楷（三壘）、陳聖平（二壘）、陳重羽（捕手）與林泓弦（游擊）。

至於老將在比賽後半段是否會替補，林岳平說：「先不管後半段，就看比賽過程怎麼去應對。」

獅隊將對上桃猿王牌洋投、今年中職勝投王及奪三振王威能帝（Pedro Fernandez）；林岳平表示，各隊對上威能帝都很頭痛，攻擊端應會比昨天更棘手，希望投手、守備一樣可讓球隊降低失分，等待得分。

他說，季後賽就讓選手專注做自己，希望選手在場上表現出應有的能力，所有人串聯、守備接傳，每名選手都有發揮。

