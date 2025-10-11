中職／林智平傷退季後挑戰賽G2沒先發 古久保透露換人考量

中華職棒樂天桃猿隊老將林智平昨天守備傷退，今天沒有放入先發打序中，總教練古久保健二表示，林智平腳的狀態沒有百分百，同時透露當下替換人員上場時的考量。

中職季後挑戰賽昨天開打，桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊爭總冠軍賽（台灣大賽）門票，桃猿隊昨天讓老將林智平先發出賽、守三壘，但7局下處理獅隊野手許哲晏打出的內野滾地球，被球打到傷退，讓許哲晏靠著失誤上壘，也讓獅隊該局攻下致勝分。

林智平被球打到後傷退，總教練古久保健二在更換守備位置時花了一點時間，最後將余德龍從游擊換到三壘，馬傑森接替上場守游擊，接替林智平原本的5棒位置。

古久保健二今天賽前受訪表示，林智平今天板凳待命，昨天守備是先被打到腳，球才彈起來打到其他地方，目前林智平腳的狀態沒有百分百，今天打序上也有調整，調整出認為是球隊目前最好的狀態。

被問起昨天林智平傷退時，思考守備替換是否花了一些時間，古久保健二表示，當下換馬傑森上場，但有考慮到8局可能就會輪到5棒攻擊，所以在替換人選馬傑森、林承飛上稍微思考一下；也提到余德龍作為多守位工具人，對於球隊幫助很大。

桃猿昨天吞敗，處於0勝2敗背水一戰局面，古久保健二表示，今天賽前沒有特別跟球員說什麼，該說的昨天賽前都已經講完了。