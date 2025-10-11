中職／賴胤豪1球解決胡金龍策略是「相信閔勛」 盼下次登板更精緻

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊賴胤豪。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊賴胤豪。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊賴胤豪昨天解鎖生涯季後賽初登板，在得點圈危機之下1球解決胡金龍，自省內容卻不是那麼滿意，他期待若之後還有機會，「可以再更『精緻』一點，要有想法去面對打者。」

猿隊昨天在季後挑戰賽第1戰以1：2不敵統一獅隊，雙方戰局緊咬，8局下獅隊兩出局、一二壘有人局面，輪到胡金龍的棒次，猿隊換上賴胤豪接手，結果只用1球靠中外野飛球接殺度過危機。

賴胤豪坦言，一開始在牛棚準備時，還有自己的想法，「走樓梯開門上去，腎上腺素就上來，腦袋沒什麼想法，只知道閔勛配什麼就丟什麼。」腦袋一片空白情況下，他說自己的策略就是「相信閔勛」，而那僅僅的1球有沒有丟到張閔勛要的位置？他笑說：「有，那顆準備很久。」

賴胤豪指出，現場人太多，上了場後的感覺完全不一樣，媒體提到今天桃園棒球場將有更多球迷進場，他倒是不緊張，「今天是我們家。」

