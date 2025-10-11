快訊

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

離譜行徑全被拍…台男首爾怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／統一獅G2也變陣 3老先休息、陳聖平、林子豪先發

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
陳聖平。聯合報系資料照
陳聖平。聯合報系資料照

中華職棒季後挑戰賽第2戰，2誰0敗的統一獅隊打線也大變陣，總教練林岳平考量資深球員旅途疲憊，由林子豪、邱智呈、陳聖平頂上，搭配飛力獅先發，捕手則換陳重羽。

獅隊昨天在澄清湖拿下勝利，今天轉到桃園續戰樂天桃猿隊，林岳平指出，因為拉車緣故，年紀較長的陳鏞基、胡金龍、林祖傑可能比較不好發揮，所以做出陣容調整。

統一獅隊先發陣容

1棒林佳緯，中外野手

2棒邱智呈，右外野手

3棒陳傑憲，左外野手

4棒林安可，指定打擊

5棒林子豪，一壘手

6棒潘傑楷，三壘手

7棒陳聖平，二壘手

8棒陳重羽，捕手

9棒林泓弦，游擊手

先發投手：飛力獅

樂天桃猿 陳聖平 統一獅 林子豪

延伸閱讀

中職／5失誤、6短打平紀錄 林岳平分析季後賽首戰轉折

中職／兄弟遭林子豪、林安可開轟擊倒 季冠軍燈號仍下修M2

中職／獅隊力拚全年第一 林岳平布局補賽周5戰全押洋投

中職／許哲晏、林子豪先後開轟 獅帝芬優質先發屠龍

相關新聞

中職／統一獅G2也變陣 3老先休息、陳聖平、林子豪先發

中華職棒季後挑戰賽第2戰，2誰0敗的統一獅隊打線也大變陣，總教練林岳平考量資深球員旅途疲憊，由林子豪、邱智呈、陳聖平頂上...

中職／威能帝坐鎮！猿隊回桃園背水一戰 林智平休兵打線大變陣

樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗逆境，今天回到桃園棒球場背水一戰，打線大變陣，昨天受傷的林智平休兵，捕手也改由宋嘉翔擔...

中職／桃猿教頭看林立「1球死」不是問題 盼宋嘉翔複製「例行賽模式」

樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗絕境，今天在桃園棒球場面對背水一戰，換上年輕捕手宋嘉翔，搭配王牌洋投威能帝。總教練古久...

中職／以為是代跑卻是代打 何品室融敲安上演1分鐘打臉秀假裝不緊張

樂天桃猿隊新人何品室融昨天的打席，只用1分鐘打臉外界的詫異，以20歲又22天之齡代打敲安，他今天也坦言，當下有預期自己會...

中職／美技守備被讚「從從容容、游刃有餘」 梁家榮：運氣運氣啦

中職季後挑戰賽首戰樂天桃猿與統一獅隊合計出現5次失誤追平紀錄，不過猿隊梁家榮的2次美技守備也成為球迷討論焦點，其中一次雖...

中職／兩隊不出賽名單亮牌 桃猿波賽樂可上場拚背水一戰

中職季後挑戰賽今天第2戰移師桃園棒球場，兩隊不出賽名單亮牌，樂天桃猿隊未列洋投波賽樂，意即今天並非沒有機會登板。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。