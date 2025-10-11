聽新聞
中職／統一獅G2也變陣 3老先休息、陳聖平、林子豪先發
中華職棒季後挑戰賽第2戰，2誰0敗的統一獅隊打線也大變陣，總教練林岳平考量資深球員旅途疲憊，由林子豪、邱智呈、陳聖平頂上，搭配飛力獅先發，捕手則換陳重羽。
獅隊昨天在澄清湖拿下勝利，今天轉到桃園續戰樂天桃猿隊，林岳平指出，因為拉車緣故，年紀較長的陳鏞基、胡金龍、林祖傑可能比較不好發揮，所以做出陣容調整。
統一獅隊先發陣容
1棒林佳緯，中外野手
2棒邱智呈，右外野手
3棒陳傑憲，左外野手
4棒林安可，指定打擊
5棒林子豪，一壘手
6棒潘傑楷，三壘手
7棒陳聖平，二壘手
8棒陳重羽，捕手
9棒林泓弦，游擊手
先發投手：飛力獅
