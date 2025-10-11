快訊

中職／桃猿教頭看林立「1球死」不是問題 盼宋嘉翔複製「例行賽模式」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊宋嘉翔。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊宋嘉翔。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗絕境，今天在桃園棒球場面對背水一戰，換上年輕捕手宋嘉翔，搭配王牌洋投威能帝。總教練古久保健二提到，希望他帶著和例行賽的一樣心情作戰，複製在例行賽與威能帝的搭配成績。

猿隊首戰啟用張閔勛搭配魔神樂，今天換上宋嘉翔蹲捕，而威能帝在本季共與他合作9場，最後4場例行賽登板都是由宋嘉翔蹲捕。

古久保表示，對宋嘉翔的期待，是希望他能保持和例行賽一樣的心情下去比賽，「沒必要做超出自己能力範圍的事情，他在球季後半與威能帝的搭配順暢，有看到非常好的地方，在季後賽看能不能複製例行賽的成績。」

此外，主力打者林立昨天4打數0安打，僅靠1次失誤上壘，全數都是攻擊第1球，古久保對此認為不是問題，「他是進攻慾望非常強的選手，不是說打第1顆就是狀態不好之類的，他自己本身狀態也不是100%，但還是帶傷下去為球隊奮戰每場比賽。」

威能帝 宋嘉翔 樂天桃猿

