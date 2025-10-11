中職／以為是代跑卻是代打 何品室融敲安上演1分鐘打臉秀假裝不緊張

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
何品室融9局下代打敲安。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊新人何品室融昨天的打席，只用1分鐘打臉外界的詫異，以20歲又22天之齡代打敲安，他今天也坦言，當下有預期自己會上場，但以為會是代跑的角色，沒想到會是代打，這一支安打對他的信心是很大的提升，「換我代打，就有種對我有期待的感覺，那種感覺很好，結果也是好的，信心會增加。」

猿隊昨天在季後挑戰賽首戰以1：2不敵統一獅隊，9局上獅隊推出陳韻文關門，猿隊換上何品室融代打張閔勛的棒次，啟用一軍僅10打席經驗的新人，球迷不免詫異，紛紛提出質疑，結果他在2好球後敲出安打。

何品室融坦言，第9局是有覺得自己會上場，但以為是若張閔勛有上壘後的代跑，得知是代打後，「當然會緊張，畢竟球隊落後1分，又是9局最後反攻機會，就是趕快想出怎麼跟他對決的策略，上去就是把自己想要的策略執行好就好。」被問到如何化解緊張，他笑答：「讓自己假裝不緊張，我一直吃口香糖，吃得有點多、滿涼的。」

克服緊張一棒敲安，總教練古久保健二指出，這支安打對他的信心應該會有提升，「這可能就是年輕人的力量，未來經驗上來後，會更知道在場上要怎麼做，他現階段是才正要從起跑點出發的選手，對他的期望是無限大。」

何品室融提到，「畢竟一軍出賽真的很少，打席數才9個、10個，結果季後賽第一場在落後1分時換我上去打，換我代打時，就有種對我有期待的感覺，那種感覺很好，結果也是好的，信心會增加。」

他也說，光是可以參與季後賽，對他來說已經是驚喜，「因為季中本來要上來，結果受傷休了快兩個月，季末上來打兩場，帶我進季後賽，這是滿驚喜的地方。」

何品室融。記者陳正興／攝影
何品室融。記者陳正興／攝影
何品室融9局下代打敲安。圖／樂天桃猿隊提供
