意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

紅色警戒解除在即？馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下修只剩1.7%

生日直播現求救手勢？網憂郭俊辰成「下個于朦朧」 公司發聲回應

中職／威能帝坐鎮！猿隊回桃園背水一戰 林智平休兵打線大變陣

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
威能帝。圖／樂天桃猿提供
威能帝。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗逆境，今天回到桃園棒球場背水一戰，打線大變陣，昨天受傷的林智平休兵，捕手也改由宋嘉翔擔任。

林智平昨天因接球失誤導致被打到腳後彈到頭，賽後總教練古久保健二表示，要視第2戰賽前練習狀況才能評估能否出賽，今天評估腳不到百分百，打線就移除林智平。

三壘防區由原本的一壘手梁家榮移防，游擊手余德龍改任一壘手，游擊防區林承飛接管，捕手也由張閔勛換成宋嘉翔，古久保表示，昨天賽後就有考慮，現在的打線是目前最好狀態。

樂天桃猿隊季後賽G2先發陣容

1棒陳晨威，左外野手

2棒成晉，中外野手

3棒林立，右外野手

4棒林泓育，指定打擊

5棒梁家榮，三壘手

6棒林子偉，二壘手

7棒林承飛，游擊手

8棒宋嘉翔，捕手

9棒余德龍，一壘手

先發投手：威能帝

樂天桃猿 林智平 宋嘉翔

