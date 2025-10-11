聽新聞
中職／威能帝坐鎮！猿隊回桃園背水一戰 林智平休兵打線大變陣
樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗逆境，今天回到桃園棒球場背水一戰，打線大變陣，昨天受傷的林智平休兵，捕手也改由宋嘉翔擔任。
林智平昨天因接球失誤導致被打到腳後彈到頭，賽後總教練古久保健二表示，要視第2戰賽前練習狀況才能評估能否出賽，今天評估腳不到百分百，打線就移除林智平。
三壘防區由原本的一壘手梁家榮移防，游擊手余德龍改任一壘手，游擊防區林承飛接管，捕手也由張閔勛換成宋嘉翔，古久保表示，昨天賽後就有考慮，現在的打線是目前最好狀態。
樂天桃猿隊季後賽G2先發陣容
1棒陳晨威，左外野手
2棒成晉，中外野手
3棒林立，右外野手
4棒林泓育，指定打擊
5棒梁家榮，三壘手
6棒林子偉，二壘手
7棒林承飛，游擊手
8棒宋嘉翔，捕手
9棒余德龍，一壘手
先發投手：威能帝
