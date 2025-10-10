快訊

就這樣算了？諾貝爾和平獎花落別家 川普社群靜悄悄

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

中職／前面沒得分滿傷的…古久保健二也讚何品室融好表現

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
樂天桃猿隊何品室融代打敲出生涯首支季後賽安打。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊何品室融代打敲出生涯首支季後賽安打。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天以1：2敗給統一獅隊，在季後挑戰賽落入0勝2敗的絕境，總教練古久保健二坦言開賽幾次機會沒把握住相當可惜。

猿隊今天前3局都有站上得點圈，但無法取得分數，5局上雖然靠對方失誤先馳得點但也無法擴大領先，導致後來被逆轉，古久保健二表示：「以結果來說，前面幾局沒得分滿傷的。」

今天兩隊也出現5次失誤追平季後挑戰賽紀錄，其中猿隊發生2次，在林智平、余德龍身上，古久保健二表示，選手身體看起來是比較僵硬，明天游擊防區是否繼續由余德龍先發還需要討論，而林智平被打到手跟臉，還需要等明天賽前練習才能評估能否出賽。

兩隊此戰合計出現6次短打戰術也追平紀錄，古久保解釋，「兩邊投手都很有實力，壘上有人就是想辦法推進搶分，讓球隊有利，可惜沒有適時一擊。」

9局上落後1分時派出新人何品室融代打，他也成功敲出安打製造攻勢，只不過未能延續，古久保表示：「畢竟是季後賽的大舞台，能從陳韻文這麼好的投手手中擊出安打，對他的信心會有幫助。」

樂天桃猿隊先發投手魔神樂。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手魔神樂。圖／樂天桃猿隊提供

古久保健二 樂天桃猿 林智平

延伸閱讀

中職／餅總一句話拆解猿牛棚 林佳緯致勝安感謝「鏟子超人」

中職／為何不是威能帝？古久保健二透露魔神樂扛首戰考量

中職／猿隊季後賽G1先發出爐 余德龍扛游擊有原因

中職／古久保教頭感謝選手努力 林智平、余德龍救桃猿

相關新聞

中職／林佳緯超前安！猛獅季後賽G1擒猿 踏上100%晉級路

中華職棒季後挑戰賽今天開打，統一獅隊首戰靠著先發投手獅帝芬7局僅失1分好投，加上陳傑憲、林佳緯兩支關鍵安打，以2：1擊敗...

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

帶著手腕的傷勢出戰季後挑戰賽，陳傑憲賽前發言「只要上去就是百分百」，他也以行動證明，不僅敲出今天統一獅隊第1支安打，也在...

中職／13124人！猿獅改寫季後挑戰賽史上第4高票房 11日將寫新高

中華職棒季後挑戰賽掀起新熱潮，今天在澄清湖棒球場的樂天桃猿與統一獅隊之戰，吸引13124人進場，寫下季後挑戰賽第8場破萬...

中職／為何不是威能帝？古久保健二透露魔神樂扛首戰考量

樂天桃猿隊今年季後挑戰賽手握兩張王牌，面對統一獅隊外界一般預料「雙冠王」威能帝首戰先發機會高，但猿隊打出魔神樂這張左投王...

中職／前面沒得分滿傷的…古久保健二也讚何品室融好表現

樂天桃猿隊今天以1：2敗給統一獅隊，在季後挑戰賽落入0勝2敗的絕境，總教練古久保健二坦言開賽幾次機會沒把握住相當可惜。

中職／5失誤、6短打平紀錄 林岳平分析季後賽首戰轉折

統一獅隊今天在季後挑戰賽首戰以2：1驚險擊敗樂天桃猿隊，加上季冠軍的優勢取得2勝0敗的「聽牌」，獅隊總教練林岳平直言，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。