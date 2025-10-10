中職／前面沒得分滿傷的…古久保健二也讚何品室融好表現

樂天桃猿隊今天以1：2敗給統一獅隊，在季後挑戰賽落入0勝2敗的絕境，總教練古久保健二坦言開賽幾次機會沒把握住相當可惜。

猿隊今天前3局都有站上得點圈，但無法取得分數，5局上雖然靠對方失誤先馳得點但也無法擴大領先，導致後來被逆轉，古久保健二表示：「以結果來說，前面幾局沒得分滿傷的。」

今天兩隊也出現5次失誤追平季後挑戰賽紀錄，其中猿隊發生2次，在林智平、余德龍身上，古久保健二表示，選手身體看起來是比較僵硬，明天游擊防區是否繼續由余德龍先發還需要討論，而林智平被打到手跟臉，還需要等明天賽前練習才能評估能否出賽。

兩隊此戰合計出現6次短打戰術也追平紀錄，古久保解釋，「兩邊投手都很有實力，壘上有人就是想辦法推進搶分，讓球隊有利，可惜沒有適時一擊。」