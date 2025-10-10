中職／前面沒得分滿傷的…古久保健二也讚何品室融好表現
樂天桃猿隊今天以1：2敗給統一獅隊，在季後挑戰賽落入0勝2敗的絕境，總教練古久保健二坦言開賽幾次機會沒把握住相當可惜。
猿隊今天前3局都有站上得點圈，但無法取得分數，5局上雖然靠對方失誤先馳得點但也無法擴大領先，導致後來被逆轉，古久保健二表示：「以結果來說，前面幾局沒得分滿傷的。」
今天兩隊也出現5次失誤追平季後挑戰賽紀錄，其中猿隊發生2次，在林智平、余德龍身上，古久保健二表示，選手身體看起來是比較僵硬，明天游擊防區是否繼續由余德龍先發還需要討論，而林智平被打到手跟臉，還需要等明天賽前練習才能評估能否出賽。
兩隊此戰合計出現6次短打戰術也追平紀錄，古久保解釋，「兩邊投手都很有實力，壘上有人就是想辦法推進搶分，讓球隊有利，可惜沒有適時一擊。」
9局上落後1分時派出新人何品室融代打，他也成功敲出安打製造攻勢，只不過未能延續，古久保表示：「畢竟是季後賽的大舞台，能從陳韻文這麼好的投手手中擊出安打，對他的信心會有幫助。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言