中職／5失誤、6短打平紀錄 林岳平分析季後賽首戰轉折

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
中華職棒季後挑戰賽第1場，統一獅隊陳傑憲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天在季後挑戰賽首戰以2：1驚險擊敗樂天桃猿隊，加上季冠軍的優勢取得2勝0敗的「聽牌」，獅隊總教練林岳平直言，這場比賽關鍵在防守，兩隊會頻頻祭出短打戰術，只因為兩位先發投手獅帝芬、魔神樂都「真的很難打」。

兩隊今天合計出現5次失誤，追平聯盟季後挑戰賽兩隊單場最多失誤記錄，其中獅隊就發生3次，5局上的失誤更直接導致掉分，林岳平表示，這樣的比賽難免會有失誤，「打的是失誤後怎麼彌補、降低傷害，今天投手都能製造無效出局或三振。」

兩隊單場合計6次犧牲短打，獅隊、猿隊各3次，也追平聯盟季後挑戰賽兩隊單場最多犧牲短打記錄，原記錄是2005年10月25日第四戰誠泰4次加上統一2次。

「雙方都是很好的投手，對打者來說是很大考驗。」林岳平表示：「今天分數多半是在失誤、戰術之後出現，我們是得點圈有2支安打，對方有機會的時候沒有追加，這是關鍵。」

獅隊在5局下靠陳傑憲關鍵安打追平比數，7局下換林佳緯敲出超前安打當英雄，林岳平指出，陳傑憲在球季尾聲因為傷勢關係，球隊安排他休息，也導致打擊上較難調整所以表現不理想，但目標就是季後賽，而林佳緯那支安打對球隊來說很關鍵。

中職／5失誤、6短打平紀錄 林岳平分析季後賽首戰轉折

統一獅隊今天在季後挑戰賽首戰以2：1驚險擊敗樂天桃猿隊，加上季冠軍的優勢取得2勝0敗的「聽牌」，獅隊總教練林岳平直言，這...

