聽新聞
0:00 / 0:00
中職／5失誤、6短打平紀錄 林岳平分析季後賽首戰轉折
統一獅隊今天在季後挑戰賽首戰以2：1驚險擊敗樂天桃猿隊，加上季冠軍的優勢取得2勝0敗的「聽牌」，獅隊總教練林岳平直言，這場比賽關鍵在防守，兩隊會頻頻祭出短打戰術，只因為兩位先發投手獅帝芬、魔神樂都「真的很難打」。
兩隊今天合計出現5次失誤，追平聯盟季後挑戰賽兩隊單場最多失誤記錄，其中獅隊就發生3次，5局上的失誤更直接導致掉分，林岳平表示，這樣的比賽難免會有失誤，「打的是失誤後怎麼彌補、降低傷害，今天投手都能製造無效出局或三振。」
兩隊單場合計6次犧牲短打，獅隊、猿隊各3次，也追平聯盟季後挑戰賽兩隊單場最多犧牲短打記錄，原記錄是2005年10月25日第四戰誠泰4次加上統一2次。
「雙方都是很好的投手，對打者來說是很大考驗。」林岳平表示：「今天分數多半是在失誤、戰術之後出現，我們是得點圈有2支安打，對方有機會的時候沒有追加，這是關鍵。」
獅隊在5局下靠陳傑憲關鍵安打追平比數，7局下換林佳緯敲出超前安打當英雄，林岳平指出，陳傑憲在球季尾聲因為傷勢關係，球隊安排他休息，也導致打擊上較難調整所以表現不理想，但目標就是季後賽，而林佳緯那支安打對球隊來說很關鍵。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言