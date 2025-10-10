中職／餅總一句話拆解猿牛棚 林佳緯致勝安感謝「鏟子超人」

統一獅隊林佳緯今晚用一支關鍵超前安打，甩脫球季尾聲的低潮，也延續個人季後賽加上總冠軍賽的連9場安打，賽後站上單場MVP頒獎舞台，林佳緯也趁機感謝「鏟子超人」們，他的老家在花蓮光復鄉也是受災戶。

獅隊在季後挑戰賽第一戰前6局與樂天桃猿隊戰成1：1平手，7局下1出局獅隊換上許哲晏代打，猿隊決定換上莊昕諺應戰，而許哲晏的滾地球造成三壘手林智平失誤，輪到林佳緯打擊猿隊再換上王志煊，但仍被林佳緯擊出左外野適時安打，獅隊就以2：1拿下勝利。

獅隊總教練林岳平透露，當下對方換上莊昕諺後，林佳緯還在看數據，但直接跟他說「不用看，一定是王志煊，想好怎麼面對就好」；林佳緯也說，這樣的指示讓自己少一個疑慮，「專心面對下一個我會對到的投手。」

球季尾聲林佳緯曾陷入低潮，在季後挑戰賽前的休息日他把握機會調整，「低潮是每個人都會，今年是自己遇到最長打擊低潮，揮棒不好、跟球也是，但有逐漸找回過去的樣子，現在也還在調整，有順利在關鍵的時候為球隊建功。」

從安打王競爭行列脫隊後，林佳緯就找不會當時的手感，他也表示自己沒有那麼在意安打王，「知道自己打不出安打，就平常心就好，只想把揮棒做得更好、更在意順暢度。」

林佳緯從去年季後挑戰賽3場、台灣大賽5場出賽都敲出安打，到今天季後挑戰賽首戰又敲安，他表示，季後賽大家都想贏球、張力很高，「學長跟我們說，不用過度緊張但也不要過度放鬆，有這樣的表現自己很滿意，能夠在高張力的情況持續建功。」

賽後把握獲選單場MVP的機會，林佳緯感謝到花蓮光復鄉協助的世界各地人們，「那時候看新聞滿感動的，但自己還在賽季中，不能太受到影響。」

林佳緯的家裡也是淹掉半層樓，但在親朋好友、志工協助下，已經整理出可以吃飯、聚會的空間，「只不過家裡有在做小生意，這樣的情況可能要停一段時間，希望光復的大家都能夠盡快恢復到過往的生活。」