中職／G2飛力獅vs.威能帝王牌對決 桃猿教頭喊話盼發揮最大能力

統一獅隊在季後賽挑戰賽以2：1旗開得勝，加上保底1勝，已經取得2勝聽牌，明天雙方移師樂天桃猿隊主場桃園棒球場進行第2戰，獅隊推出飛力獅、猿隊出牌威能帝，進行王牌過招。

飛力獅例行賽取得10勝3敗、防禦率1.91佳績，將扛起為獅隊終結戰線的任務；反觀猿隊則是面臨背水一戰，把重責大任交到下半季愈投愈威能的威能帝手中，本季戰績是更狂的15勝2敗、送出168次三振，為聯盟勝投、三振雙冠王。

被問到對威能帝明天表現的期望，猿隊教頭古久保健二表示，不管是今天的魔神樂或明天的威能帝，都是賽季中很重要的投手，希望他明天在場上發揮出最大能力。