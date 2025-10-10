快訊

就這樣算了？諾貝爾和平獎花落別家 川普社群靜悄悄

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／G2飛力獅vs.威能帝王牌對決 桃猿教頭喊話盼發揮最大能力

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
飛力獅例行賽取得10勝3敗、防禦率1.91佳績，將扛起為獅隊終結戰線的任務。聯合報系資料照
飛力獅例行賽取得10勝3敗、防禦率1.91佳績，將扛起為獅隊終結戰線的任務。聯合報系資料照

統一獅隊在季後賽挑戰賽以2：1旗開得勝，加上保底1勝，已經取得2勝聽牌，明天雙方移師樂天桃猿隊主場桃園棒球場進行第2戰，獅隊推出飛力獅、猿隊出牌威能帝，進行王牌過招。

飛力獅例行賽取得10勝3敗、防禦率1.91佳績，將扛起為獅隊終結戰線的任務；反觀猿隊則是面臨背水一戰，把重責大任交到下半季愈投愈威能的威能帝手中，本季戰績是更狂的15勝2敗、送出168次三振，為聯盟勝投、三振雙冠王。

被問到對威能帝明天表現的期望，猿隊教頭古久保健二表示，不管是今天的魔神樂或明天的威能帝，都是賽季中很重要的投手，希望他明天在場上發揮出最大能力。

威能帝 樂天桃猿 飛力獅

延伸閱讀

中職／林佳緯超前安！猛獅季後賽G1擒猿 踏上100%晉級路

中職／13124人！猿獅改寫季後挑戰賽史上第4高票房 11日將寫新高

中職／不會有「2025牛棚道博格」 桃猿今年挑戰賽走王道路線

中職／林泓弦提前適應季後賽 陳傑憲看見江坤宇影子

相關新聞

中職／林佳緯超前安！猛獅季後賽G1擒猿 踏上100%晉級路

中華職棒季後挑戰賽今天開打，統一獅隊首戰靠著先發投手獅帝芬7局僅失1分好投，加上陳傑憲、林佳緯兩支關鍵安打，以2：1擊敗...

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

帶著手腕的傷勢出戰季後挑戰賽，陳傑憲賽前發言「只要上去就是百分百」，他也以行動證明，不僅敲出今天統一獅隊第1支安打，也在...

中職／13124人！猿獅改寫季後挑戰賽史上第4高票房 11日將寫新高

中華職棒季後挑戰賽掀起新熱潮，今天在澄清湖棒球場的樂天桃猿與統一獅隊之戰，吸引13124人進場，寫下季後挑戰賽第8場破萬...

中職／為何不是威能帝？古久保健二透露魔神樂扛首戰考量

樂天桃猿隊今年季後挑戰賽手握兩張王牌，面對統一獅隊外界一般預料「雙冠王」威能帝首戰先發機會高，但猿隊打出魔神樂這張左投王...

中職／前面沒得分滿傷的…古久保健二也讚何品室融好表現

樂天桃猿隊今天以1：2敗給統一獅隊，在季後挑戰賽落入0勝2敗的絕境，總教練古久保健二坦言開賽幾次機會沒把握住相當可惜。

中職／5失誤、6短打平紀錄 林岳平分析季後賽首戰轉折

統一獅隊今天在季後挑戰賽首戰以2：1驚險擊敗樂天桃猿隊，加上季冠軍的優勢取得2勝0敗的「聽牌」，獅隊總教練林岳平直言，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。