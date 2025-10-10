中職／林佳緯超前安！猛獅季後賽G1擒猿 踏上100%晉級路

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
中華職棒季後挑戰賽第1場，統一獅隊林佳緯。圖／統一獅隊提供
中華職棒季後挑戰賽第1場，統一獅隊林佳緯。圖／統一獅隊提供

中華職棒季後挑戰賽今天開打，統一獅隊首戰靠著先發投手獅帝芬7局僅失1分好投，加上陳傑憲、林佳緯兩支關鍵安打，以2：1擊敗樂天桃猿隊，加上原本的季冠軍優勢取得2勝0敗，歷史成績來看晉級台灣大賽機率是100%。

兩隊今天呈現投手戰，獅帝芬在5局上先被成晉敲出安打後，2出局、三壘有人局面，梁家榮敲出的滾地球，獅帝芬匆匆忙忙下丘處理，結果傳一壘後一壘手發生失誤，讓成晉跑回猿隊第1分。

不過5局下也是在2出局、三壘有人，陳傑憲敲出右外野深遠二壘安打追平比數，陳傑憲也在二壘上振奮大吼；帶著手腕傷勢出戰的他，才剛在3局下也敲回全隊第1支安打。

中華職棒季後挑戰賽第1場，統一獅隊陳傑憲。圖／統一獅隊提供
中華職棒季後挑戰賽第1場，統一獅隊陳傑憲。圖／統一獅隊提供

7局下獅隊再靠林祖傑保送率先上壘，隨後犧牲觸擊上二壘接著又靠失誤形成一、二壘有人，林佳緯敲出適時安打，超前比數。

9局上猿隊派出一軍生涯僅出賽2場、季後賽初登場的菜鳥何品室融代打，結果成功從陳韻文手中敲安，再靠林子偉犧牲觸擊推進上二壘，只不過最終陳韻文連抓2個出局數守住勝利。

獅帝芬今天先發7局剛好投滿100球，被敲4支安打但僅失1分非責失，魔神樂先發6.1局被敲2支安打但也有3次四壞，丟掉2分的優質先發吞下敗投。

中華職棒季後挑戰賽第1場，統一獅隊獅帝芬。圖／統一獅隊提供
中華職棒季後挑戰賽第1場，統一獅隊獅帝芬。圖／統一獅隊提供

根據中職季後挑戰賽紀錄，在5戰3勝的賽制中，包含先勝1場情況下，取得2勝0敗的球隊有5次，5次都成功取得台灣大賽門票，其中3次橫掃、2次只輸掉1場。

陳傑憲 獅帝芬

