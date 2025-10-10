中職／13124人！猿獅改寫季後挑戰賽史上第4高票房 11日將寫新高

中華職棒季後挑戰賽掀起新熱潮，今天在澄清湖棒球場的樂天桃猿與統一獅隊之戰，吸引13124人進場，寫下季後挑戰賽第8場破萬、史上第四高票房紀錄，而明天的桃園棒球場則將改寫史上最多人紀錄。

中職過去季後挑戰賽票房都不算熱門，今天這場比賽不僅有著滿滿橘色球衣的獅隊球迷，也有猿迷特別南下加油，進場人數超越2008年10月18日La New熊隊在此對上兄弟象的13109人，成為季後挑戰賽史上第四、澄清湖棒球場最高票房。

而明天換猿隊回到桃園主場對上獅隊，門票預售開賣當天18000張就已經完售，比賽順利開打就可寫下史上最多人紀錄，超越2022年10月29日中信兄弟隊在洲際主場面對味全龍隊的17216人。

中職季後挑戰賽史上票房前五名

1. 2022/10/29 味全龍vs.中信兄弟（洲際）17216人

2. 2024/10/12 樂天桃猿vs.統一獅（大巨蛋）15209人

3. 2023/10/29 統一獅vs.樂天桃猿（桃園）13532人

4. 2025/10/10 樂天桃猿vs.統一獅（澄清湖）13124人

5. 2008/10/18 兄弟象vs.La New熊（澄清湖）13109人