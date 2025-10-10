快訊

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／13124人！猿獅改寫季後挑戰賽史上第4高票房 11日將寫新高

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
中職季後挑戰賽樂天桃猿對上統一獅隊，在澄清湖棒球場吸引13124人進場。記者蘇志畬／攝影
中職季後挑戰賽樂天桃猿對上統一獅隊，在澄清湖棒球場吸引13124人進場。記者蘇志畬／攝影

中華職棒季後挑戰賽掀起新熱潮，今天在澄清湖棒球場的樂天桃猿統一獅隊之戰，吸引13124人進場，寫下季後挑戰賽第8場破萬、史上第四高票房紀錄，而明天的桃園棒球場則將改寫史上最多人紀錄。

中職過去季後挑戰賽票房都不算熱門，今天這場比賽不僅有著滿滿橘色球衣的獅隊球迷，也有猿迷特別南下加油，進場人數超越2008年10月18日La New熊隊在此對上兄弟象的13109人，成為季後挑戰賽史上第四、澄清湖棒球場最高票房。

而明天換猿隊回到桃園主場對上獅隊，門票預售開賣當天18000張就已經完售，比賽順利開打就可寫下史上最多人紀錄，超越2022年10月29日中信兄弟隊在洲際主場面對味全龍隊的17216人。

中職季後挑戰賽史上票房前五名

1. 2022/10/29 味全龍vs.中信兄弟（洲際）17216人

2. 2024/10/12 樂天桃猿vs.統一獅（大巨蛋）15209人

3. 2023/10/29 統一獅vs.樂天桃猿（桃園）13532人

4. 2025/10/10 樂天桃猿vs.統一獅（澄清湖）13124人

5. 2008/10/18 兄弟象vs.La New熊（澄清湖）13109人

樂天桃猿 挑戰賽 統一獅

延伸閱讀

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

中職／不會有「2025牛棚道博格」 桃猿今年挑戰賽走王道路線

中職／林泓弦提前適應季後賽 陳傑憲看見江坤宇影子

中職／為何不是威能帝？古久保健二透露魔神樂扛首戰考量

相關新聞

中職／林佳緯超前安！猛獅季後賽G1擒猿 踏上100%晉級路

中華職棒季後挑戰賽今天開打，統一獅隊首戰靠著先發投手獅帝芬7局僅失1分好投，加上陳傑憲、林佳緯兩支關鍵安打，以2：1擊敗...

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

帶著手腕的傷勢出戰季後挑戰賽，陳傑憲賽前發言「只要上去就是百分百」，他也以行動證明，不僅敲出今天統一獅隊第1支安打，也在...

中職／13124人！猿獅改寫季後挑戰賽史上第4高票房 11日將寫新高

中華職棒季後挑戰賽掀起新熱潮，今天在澄清湖棒球場的樂天桃猿與統一獅隊之戰，吸引13124人進場，寫下季後挑戰賽第8場破萬...

中職／為何不是威能帝？古久保健二透露魔神樂扛首戰考量

樂天桃猿隊今年季後挑戰賽手握兩張王牌，面對統一獅隊外界一般預料「雙冠王」威能帝首戰先發機會高，但猿隊打出魔神樂這張左投王...

中職／G2飛力獅vs.威能帝王牌對決 桃猿教頭喊話盼發揮最大能力

統一獅隊在季後賽挑戰賽以2：1旗開得勝，加上保底1勝，已經取得2勝聽牌，明天雙方移師樂天桃猿隊主場桃園棒球場進行第2戰，...

中職／不會有「2025牛棚道博格」 桃猿今年挑戰賽走王道路線

樂天桃猿隊在季後挑戰賽從0勝1敗出發，要重演2023年奇蹟，但今年不會有「2025道博格」出現，三名洋投定位都在先發，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。