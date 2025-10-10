中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平
帶著手腕的傷勢出戰季後挑戰賽，陳傑憲賽前發言「只要上去就是百分百」，他也以行動證明，不僅敲出今天統一獅隊第1支安打，也在5局下敲回全隊第1分、追平比數，兩隊前5局打完以1：1戰平。
兩隊今天形成一場投手戰，前4局都有得點圈機會但都無法得分，直到5局上2出局、三壘有人時，梁家榮敲出的滾地球，獅隊先發投手獅帝芬匆匆忙忙傳往一壘，結果一壘手發生接球失誤，讓猿隊三壘上的成晉跑回分數。
而陳傑憲今天在3局下敲出獅隊第1支安打，5局下又是在2出局、三壘有人時，陳傑憲敲出右外野的深遠二壘安打，用全隊第2支安打貢獻追平分，陳傑憲也在二壘上振奮大吼。
休賽季屢屢征戰國際賽，陳傑憲下半季不僅浮現疲態也有手腕傷勢，但還是在季後挑戰賽扛起先發第2棒，他在賽前曾說：「我的個性，只要上了場，不ok也ok，要謝謝教練團體恤，讓我後面有休息調整的空間。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言