中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

帶著手腕的傷勢出戰季後挑戰賽，陳傑憲賽前發言「只要上去就是百分百」，他也以行動證明，不僅敲出今天統一獅隊第1支安打，也在5局下敲回全隊第1分、追平比數，兩隊前5局打完以1：1戰平。

兩隊今天形成一場投手戰，前4局都有得點圈機會但都無法得分，直到5局上2出局、三壘有人時，梁家榮敲出的滾地球，獅隊先發投手獅帝芬匆匆忙忙傳往一壘，結果一壘手發生接球失誤，讓猿隊三壘上的成晉跑回分數。

統一獅隊先發投手獅帝芬。圖／統一獅隊提供

而陳傑憲今天在3局下敲出獅隊第1支安打，5局下又是在2出局、三壘有人時，陳傑憲敲出右外野的深遠二壘安打，用全隊第2支安打貢獻追平分，陳傑憲也在二壘上振奮大吼。

休賽季屢屢征戰國際賽，陳傑憲下半季不僅浮現疲態也有手腕傷勢，但還是在季後挑戰賽扛起先發第2棒，他在賽前曾說：「我的個性，只要上了場，不ok也ok，要謝謝教練團體恤，讓我後面有休息調整的空間。」