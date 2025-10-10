快訊

中職／不會有「2025牛棚道博格」 桃猿今年挑戰賽走王道路線

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
桃猿2023年挑戰賽大膽將洋投道博格移往牛棚，創造史上第一次「下剋上」，但今年確定不會這樣做。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊在季後挑戰賽從0勝1敗出發，要重演2023年奇蹟，但今年不會有「2025道博格」出現，三名洋投定位都在先發，要以王道路線挑戰已經握有一勝的統一獅隊。

猿隊在2023年演出季後挑戰賽5戰3勝制以來，史上第一次0勝1敗後逆轉晉級，當年在本土投手黃子鵬、曾仁和足以扛起先發，大膽將道博格移往牛棚，與豪勁一同鞏固牛棚，先發洋投只留威能帝，當年首戰就是靠威能帝先發8局、道博格後援1局拿下。

當年投手教練川岸強也在今年季後挑戰賽教練團中，川岸強透露，目前為止沒有讓三位洋投移往牛棚的考量，比較需要他們在先發輪值中，而現階段來說，魔神樂投第一場勝率可能高一點，所以安排他上場。

今年猿隊本土先發投手陣容相對薄弱，而帶入季後賽的三名洋投魔神樂、威能帝、波賽樂都是先發為主，僅波賽樂在中職有過1次後援經驗，而今天首戰魔神樂先發，威能帝、波賽樂都列入不上場登錄球員。

威能帝 魔神樂 挑戰賽

