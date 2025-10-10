聽新聞
0:00 / 0:00
中職／林泓弦提前適應季後賽 陳傑憲看見江坤宇影子
統一獅隊連續3年從季後挑戰賽起步，雖然再次錯過全年第一，但隊長陳傑憲看見年輕小獅的成長，更點名林泓弦身上看見「江坤宇的影子」，希望他能朝這位中職游擊手指標邁進。
獅隊今年雖然錯過年度第一，但下半季勝率達到5成，一甩過去上半季猛獅、下半季軟手印象，陳傑憲表示，下半季的戰績、數據確實都比兩年提升，也看見很多年輕人頂上來，像是林佳緯、林子豪和林泓弦，「這說明球隊正在進步，朝好的方向前進。」
其中林泓弦在季後挑戰賽首戰扛起先發九棒、游擊手，以20歲60天超車江坤宇的20歲119天紀錄，成為中職季後賽史上最年輕的游擊手，陳傑憲也有注意到這個紀錄，「你們覺不覺得他有像江坤宇？」
陳傑憲解釋，林泓弦的攻守都還不到江坤宇的能力，但兩人同樣都有一張撲克臉，無論狀況好壞都一樣表情，在中線球員來說並不容易，「例行賽也沒看過他有任何負面情緒，今天應該是他人生最緊張的比賽，相信他會沉著為球隊做出貢獻。」
林泓弦則表示，雖然有人說過自己像江坤宇，「但我覺得還好。他是我們內野手的目標，會想要追上他。」林泓弦希望能學習江坤宇的臨場反應、沈穩表現，但他也認為這兩點還需要經驗累積？
獅隊例行賽最後10場有8場安排林泓弦鎮守游擊，他也透露這是教練團有意安排，「他們希望我模擬季後賽的張力，在客場去出賽，自己也覺得有幫助，今天賽前感覺就像平常練習一樣。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言