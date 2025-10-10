中職／林泓弦提前適應季後賽 陳傑憲看見江坤宇影子

統一獅隊連續3年從季後挑戰賽起步，雖然再次錯過全年第一，但隊長陳傑憲看見年輕小獅的成長，更點名林泓弦身上看見「江坤宇的影子」，希望他能朝這位中職游擊手指標邁進。

獅隊今年雖然錯過年度第一，但下半季勝率達到5成，一甩過去上半季猛獅、下半季軟手印象，陳傑憲表示，下半季的戰績、數據確實都比兩年提升，也看見很多年輕人頂上來，像是林佳緯、林子豪和林泓弦，「這說明球隊正在進步，朝好的方向前進。」

其中林泓弦在季後挑戰賽首戰扛起先發九棒、游擊手，以20歲60天超車江坤宇的20歲119天紀錄，成為中職季後賽史上最年輕的游擊手，陳傑憲也有注意到這個紀錄，「你們覺不覺得他有像江坤宇？」

陳傑憲解釋，林泓弦的攻守都還不到江坤宇的能力，但兩人同樣都有一張撲克臉，無論狀況好壞都一樣表情，在中線球員來說並不容易，「例行賽也沒看過他有任何負面情緒，今天應該是他人生最緊張的比賽，相信他會沉著為球隊做出貢獻。」

林泓弦則表示，雖然有人說過自己像江坤宇，「但我覺得還好。他是我們內野手的目標，會想要追上他。」林泓弦希望能學習江坤宇的臨場反應、沈穩表現，但他也認為這兩點還需要經驗累積？

獅隊例行賽最後10場有8場安排林泓弦鎮守游擊，他也透露這是教練團有意安排，「他們希望我模擬季後賽的張力，在客場去出賽，自己也覺得有幫助，今天賽前感覺就像平常練習一樣。」