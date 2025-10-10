中職／為何不是威能帝？古久保健二透露魔神樂扛首戰考量
樂天桃猿隊今年季後挑戰賽手握兩張王牌，面對統一獅隊外界一般預料「雙冠王」威能帝首戰先發機會高，但猿隊打出魔神樂這張左投王牌，總教練古久保健二透露，這是與兩人相談後做出的決定。
魔神樂今年球季13勝8敗、防禦率2.51，成績相當不錯，只不過對戰獅隊3勝3敗、防禦率3.41的數據不算突出；威能帝今年15勝、168次三振兩項數據都是聯盟第一，防禦率2.01也是聯盟第四，今年對戰獅隊更是3勝0敗、對戰防禦率1.59的優異成績。
古久保健二表示，首戰先發投手的安排有很多的考量，「跟魔神樂、威能帝兩人討論，希望兩人用最佳的狀況去投，所以安排魔神樂投第一場。」至於出賽球場的差異表現，古久保健二表示為針對此事考量，還是回到兩人的身體狀況。
而在第三名洋投的抉擇中捨棄凱樂、選擇波賽樂，古久保健二表示，其實沒有太多的猶豫，考量到波賽樂下半季的表現而做出決定。
