聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導

樂天桃猿隊今年季後挑戰賽手握兩張王牌，面對統一獅隊外界一般預料「雙冠王」威能帝首戰先發機會高，但猿隊打出魔神樂這張左投王牌，總教練古久保健二透露，這是與兩人相談後做出的決定。

魔神樂今年球季13勝8敗、防禦率2.51，成績相當不錯，只不過對戰獅隊3勝3敗、防禦率3.41的數據不算突出；威能帝今年15勝、168次三振兩項數據都是聯盟第一，防禦率2.01也是聯盟第四，今年對戰獅隊更是3勝0敗、對戰防禦率1.59的優異成績。

古久保健二表示，首戰先發投手的安排有很多的考量，「跟魔神樂、威能帝兩人討論，希望兩人用最佳的狀況去投，所以安排魔神樂投第一場。」至於出賽球場的差異表現，古久保健二表示為針對此事考量，還是回到兩人的身體狀況。

而在第三名洋投的抉擇中捨棄凱樂、選擇波賽樂，古久保健二表示，其實沒有太多的猶豫，考量到波賽樂下半季的表現而做出決定。

古久保健二 魔神樂 威能帝

相關新聞

中職／獅隊季後賽G1打線出爐 林泓弦寫最年輕游擊手紀錄

中華職棒季後挑戰賽今年開打，統一獅隊在澄清湖主場面對樂天桃猿隊，先發打線出爐，20歲林泓弦改寫最年輕游擊手紀錄，林祖傑則...

中職／季後賽歷史看首戰 獅拚100%絕對勝率、猿有唯一逆轉經驗

中華職棒季後挑戰賽今天在澄清湖棒球場開打，上半季冠軍統一獅隊先握有一勝占據優勢，但仍要力拚「絕對勝利」路線，樂天桃猿隊則...

中職／為何不是威能帝？古久保健二透露魔神樂扛首戰考量

樂天桃猿隊今年季後挑戰賽手握兩張王牌，面對統一獅隊外界一般預料「雙冠王」威能帝首戰先發機會高，但猿隊打出魔神樂這張左投王...

中職／猿隊季後賽G1先發出爐 余德龍扛游擊有原因

中華職棒季後挑戰賽今天在澄清湖棒球場開打，樂天桃猿隊推出魔神樂先發，游擊防區選擇余德龍扛起。

中職／悍將18日感恩會李雅英、南珉貞不缺席 菜鳥日換上FA戰袍

2025富邦悍將隊球迷感恩會將在10月18日（六）於新莊棒球場登場，一年一度的悍將家族會員限定活動、經典草皮音樂會將再度...

中職／樂天桃猿二軍培訓遷回桃園 沈鈺傑轉任顧問

樂天桃猿隊今天宣布，為進一步強化球員培育體系，將自2026球季起正式把二軍主場自嘉義遷移至桃園，同時也有人事調動，沈鈺傑...

