中職／獅隊季後賽G1打線出爐 林泓弦寫最年輕游擊手紀錄
中華職棒季後挑戰賽今年開打，統一獅隊在澄清湖主場面對樂天桃猿隊，先發打線出爐，20歲林泓弦改寫最年輕游擊手紀錄，林祖傑則以對戰優勢扛起二壘防區。
獅隊總教練林岳平今天談及先發打線表示，沒有特別再跟球員說什麼，「將他們排下場，讓他們去發揮，希望最好那面呈現出來。」
20歲的林泓弦在季後賽首戰扛起先發游擊，打破2020年中信兄弟江坤宇的20歲119天，成為史上季後賽最年輕的游擊手。
不過，二壘防區選擇林泓弦較少搭配的林祖傑，林岳平透露是考量對戰，而林祖傑今年對戰猿隊先發投手魔神樂的打擊率高達4成26，7打數3安打。
統一獅隊先發陣容
1棒林佳瑋，中外野手
2棒陳傑憲，左外野手
3棒胡金龍，指定打擊
4棒陳鏞基，一壘手
5棒林安可，右外野
6棒潘傑楷，三壘手
7棒林祖傑，二壘手
8棒林岱安，捕手
9棒林泓弦，游擊手
先發投手：獅帝芬
樂天桃猿隊先發陣容
1棒陳晨威，左外野手
2棒林立，右外野手
3棒梁家榮，一壘手
4棒林泓育，指定打擊
5棒林智平，三壘手
6棒張閔勛，捕手
7棒林子偉，二壘手
8棒余德龍，游擊手
9棒成晉，中外野手
先發投手：魔神樂
