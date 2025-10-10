中職／獅隊季後賽G1打線出爐 林泓弦寫最年輕游擊手紀錄

中華職棒季後挑戰賽今年開打，統一獅隊在澄清湖主場面對樂天桃猿隊，先發打線出爐，20歲林泓弦改寫最年輕游擊手紀錄，林祖傑則以對戰優勢扛起二壘防區。

獅隊總教練林岳平今天談及先發打線表示，沒有特別再跟球員說什麼，「將他們排下場，讓他們去發揮，希望最好那面呈現出來。」

20歲的林泓弦在季後賽首戰扛起先發游擊，打破2020年中信兄弟江坤宇的20歲119天，成為史上季後賽最年輕的游擊手。

不過，二壘防區選擇林泓弦較少搭配的林祖傑，林岳平透露是考量對戰，而林祖傑今年對戰猿隊先發投手魔神樂的打擊率高達4成26，7打數3安打。