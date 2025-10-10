聽新聞
中職／季後賽歷史看首戰 獅拚100%絕對勝率、猿有唯一逆轉經驗
中華職棒季後挑戰賽今天在澄清湖棒球場開打，上半季冠軍統一獅隊先握有一勝占據優勢，但仍要力拚「絕對勝利」路線，樂天桃猿隊則力求扳平戰局，重演2023年劇本。
排除1998、1999年季後賽三戰兩勝制成績，中職季後賽在5戰3勝制下（包含先勝1場），取得1勝0敗的球隊有88.8%的歷史數據最終晉級台灣大賽。
獅隊目前從1勝0敗出發已經享有優勢，而今天若能夠拿下勝利，過去2勝0敗的球隊中晉級的數據是100%，5次都成功取得台灣大賽門票，其中3次橫掃、2次只輸掉1場。
猿隊從0勝1敗起步，過去晉級的歷史數據已經不到30%，但今天若能夠扳平戰局，1勝1敗下就能將晉級數據提升到50%，不過史上能從0勝1敗到逆轉晉級的道路只出現過一次，就是2023年樂天桃猿隊自己從0勝1敗到3連勝橫掃獅隊。
