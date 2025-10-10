中職／悍將18日感恩會李雅英、南珉貞不缺席 菜鳥日換上FA戰袍

2025富邦悍將隊球迷感恩會將在10月18日（六）於新莊棒球場登場，一年一度的悍將家族會員限定活動、經典草皮音樂會將再度登場，下午還有感恩見面會、簽名會，以及萬眾矚目的悍將菜鳥日，其中Fubon Angels李雅英、南珉貞也將首度參加悍將感恩會。

感恩會上午將進行家族會員限定活動，讓球迷踏上「新莊城堡」今年更新的人工草皮及場內區域，與球員、Fubon Angels近距離互動挑戰遊戲。家族會員可於10月13日(一)中午12:30起透過富邦悍將售票網進行報名購買活動券。亞瑟傳奇會員不限額，亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士則採限額報名。活動券售價為200元並採取實名制，內含活動點數10點，可體驗包含「悍將KGB」、「王牌強投手」、「城堡拍照會」等豐富關卡，經典的「歡唱好歌喉」草皮音樂會也將在秋日暖陽中與大家見面。

下午的感恩見面會、簽名會將於二樓環形舞台舉行，備受期待的感恩簽名會，將有張育成、林哲瑄、范國宸、曾峻岳、申皓瑋等球星，以及Fubon Angels成員Jessy、寶兒、Kapo、李雅英、秀秀子、卡洛琳、栗子、南珉貞等人，分成多組與球迷見面。球迷朋友須在10月15日(三)起透過悍將APP兌換資格，並於活動當日消費滿額即可參加。

一年一度的新秀加盟儀式及「悍將菜鳥日」也將在午後登場，今年選秀會選進的新秀將首度在新莊棒球場集合和大家見面，壓軸的菜鳥日則將迎來史上最美主題，張育豪、劉承佑等新秀們搖身一變，換上本季Fubon Angels造型與大家見面，展現不同於球場的魅力，邀請悍將家人們一起見證菜鳥們一生一次的重要時刻。

本次感恩會看台將採取劃位對號入座，參與上午家族會員限定活動的家族朋友，同樣需購買「FanFest入場券」劃位進場，一般球迷朋友可在10月14日(二)晚間8點起於富邦悍將售票網購買售價200元的「Fan Fest入場券」。上午即可進場於看台區觀賞場內活動，並全程參與下午的環形舞台見面會與悍將菜鳥日。

「FanFest入場券」還包含「挺悍將榮譽應援胸章組」、優鮮沛果汁、TT波特嫚面膜、悍將乖乖聯名包等限量贈品，更有抽獎券乙張，有機會抽中myFirst智慧兒童手錶、Aether空氣清淨機與悍將、Angels全隊簽名大球等豐富好禮。現場也將有麻古茶坊、Comebuy、滷米、沁涼冰品社等美食攤位。