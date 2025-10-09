中職／樂天桃猿二軍培訓遷回桃園 沈鈺傑轉任顧問

樂天桃猿隊今天宣布，為進一步強化球員培育體系，將自2026球季起正式把二軍主場自嘉義遷移至桃園，同時也有人事調動，沈鈺傑轉任球團顧問，由現任營業本部長礒江厚綺接任球團處處長。

樂天桃猿球團表示，此次遷移將使一軍與二軍能夠在相同的環境與設施中進行訓練，促進球員與教練團之間更緊密的溝通與協作，並建立能夠細緻掌握球員狀況的管理體系。同時，一、二軍球員之間的互動也將更為活躍。

此外，藉由充分運用升級後的樂天桃園棒球場設施，不僅能為一軍球員提供更優質的訓練條件，也能讓二軍球員在更完善的環境中接受培訓，全面提升球隊整體戰力。

隨著二軍主場遷移至桃園，樂天桃猿也將全面更新訓練設施與相關設備，以進一步強化選手培育體系。

具體而言，球團將在左外野看台下方規劃大型訓練空間與室內練習場，並依據最新的運動科學研究成果，打造完善的訓練環境，協助球員提升身體素質與競技能力。

此外，球場將會導入國際頂級職業聯盟廣泛採用的最新數據分析系統「TRACKMAN」，透過此系統，可更精準測量每位球員的投球與擊球數據，讓教練團能根據科學數據進行個別化指導與訓練調整，進一步提升球員整體實力與球隊競爭力。

樂天桃猿球團宣布，現任營業本部長礒江厚綺將正式出任球團處處長，礒江於2008年與La new熊隊結緣後，開始學習中文；2011年加入Lamigo桃猿應援團，2016年進入球團任職以來，歷任翻譯、球場活動經理等多項職務，累積了豐富的現場經驗與廣泛的人脈。未來，他將善用其優秀的溝通能力與跨文化協調經驗，持續為球隊戰力強化與組織發展貢獻力量。

同時，自2022年起擔任球團處處長的沈鈺傑將轉任球團顧問，持續以其專業與經驗協助打造更具競爭力的組織體系，推動球團整體水準再提升。

自樂天集團正式接手桃猿球團運營以來，即將邁入第七年，未來，球團將不僅著眼於短期與中期的成果，也將積極投入長期資源與規劃，透過完善的育成體系持續提升球隊整體實力。

此外，包含11月預定舉辦的桃園亞洲職棒交流賽在內，球團將積極創造跨國交流與強化訓練的機會，致力打造能在世界舞台上競爭的球隊，最終為台灣代表隊及整個台灣社會作出貢獻。