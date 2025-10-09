聽新聞
0:00 / 0:00
中職／季後挑戰賽G1先發出爐 猿隊魔神樂對決獅隊獅帝芬
中華職棒季後挑戰賽明天開打，統一獅與樂天桃猿隊連3年強碰，猿隊在3洋投休息天數足夠下，選擇首戰推出魔神樂先發登板，獅隊則照輪值推出獅帝芬應戰。
猿隊在季後賽32人名單帶進威能帝、魔神樂及波賽樂，威能帝上次登板已經是10月2日，拿下本季第15勝，外加168次三振位居今年投手雙冠王，前兩次季後挑戰賽首戰也都是交給威能帝。
不過今年猿隊首戰選擇先推出13勝8敗、防禦率2.51的魔神樂，然而他在例行賽對戰獅隊3勝3敗、對戰防禦率3.41，對戰數據不算突出。
獅隊今年表現最穩定的飛力獅曾在10月5日登板，若要明天先發有「中4日」的風險，獅隊選擇上次出賽是10月2日、休息天數足夠的獅帝芬先發。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言