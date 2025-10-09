中職／季後挑戰賽G1先發出爐 猿隊魔神樂對決獅隊獅帝芬

中華職棒季後挑戰賽明天開打，統一獅與樂天桃猿隊連3年強碰，猿隊在3洋投休息天數足夠下，選擇首戰推出魔神樂先發登板，獅隊則照輪值推出獅帝芬應戰。

猿隊在季後賽32人名單帶進威能帝、魔神樂及波賽樂，威能帝上次登板已經是10月2日，拿下本季第15勝，外加168次三振位居今年投手雙冠王，前兩次季後挑戰賽首戰也都是交給威能帝。

不過今年猿隊首戰選擇先推出13勝8敗、防禦率2.51的魔神樂，然而他在例行賽對戰獅隊3勝3敗、對戰防禦率3.41，對戰數據不算突出。

獅隊今年表現最穩定的飛力獅曾在10月5日登板，若要明天先發有「中4日」的風險，獅隊選擇上次出賽是10月2日、休息天數足夠的獅帝芬先發。