中職／挑戰賽獅猿32人名單揭曉 3洋投抉擇定案、猿有2新星

中華職棒季後挑戰賽明天將在高雄澄清湖棒球場開打，統一獅與樂天桃猿隊連3年在首輪強碰，兩隊今天提交32人名單，獅隊3洋投抉擇日前揭曉為飛力獅、獅帝芬、蒙德茲，猿隊最終定案為威能帝、魔神樂及波賽樂。

季後挑戰賽採取4戰3勝制，上半季冠軍獅隊先保底1勝，晉級者可取得台灣大賽另一張門票，與已經就位的中信兄弟隊爭奪今年中職總冠軍。

獅隊昨天決定現有4洋投中帶進首輪季後賽為飛力獅、獅帝芬、蒙德茲，8月底才加盟的奧德銳對戰猿隊僅2場，且對戰防禦率6.84，因此遭到割捨。

猿隊今年威能帝、魔神樂例行賽表現穩定，是必帶人選，最終也決定放棄球季尾聲加入、還沒對戰過獅隊的左投凱樂，選擇今年一軍出賽15場、防禦率3.89的波賽樂。

猿隊名單中還有亮點，今年選秀會第二指名許賀捷進入名單中，去年選秀會第二指名、10月4日才首度在一軍出賽的何品室融也入列。