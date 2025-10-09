快訊

85度C拋震撼彈！董事會啟動中國大陸減損 估全年關40家起跳

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／挑戰賽獅猿32人名單揭曉 3洋投抉擇定案、猿有2新星

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2025中華職棒季後挑戰賽32人名單公佈。圖／中華職棒聯盟提供
2025中華職棒季後挑戰賽32人名單公佈。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒季後挑戰賽明天將在高雄澄清湖棒球場開打，統一獅與樂天桃猿隊連3年在首輪強碰，兩隊今天提交32人名單，獅隊3洋投抉擇日前揭曉為飛力獅、獅帝芬、蒙德茲，猿隊最終定案為威能帝魔神樂及波賽樂。

季後挑戰賽採取4戰3勝制，上半季冠軍獅隊先保底1勝，晉級者可取得台灣大賽另一張門票，與已經就位的中信兄弟隊爭奪今年中職總冠軍。

獅隊昨天決定現有4洋投中帶進首輪季後賽為飛力獅、獅帝芬、蒙德茲，8月底才加盟的奧德銳對戰猿隊僅2場，且對戰防禦率6.84，因此遭到割捨。

猿隊今年威能帝、魔神樂例行賽表現穩定，是必帶人選，最終也決定放棄球季尾聲加入、還沒對戰過獅隊的左投凱樂，選擇今年一軍出賽15場、防禦率3.89的波賽樂。

猿隊名單中還有亮點，今年選秀會第二指名許賀捷進入名單中，去年選秀會第二指名、10月4日才首度在一軍出賽的何品室融也入列。

樂天桃猿 魔神樂 威能帝

延伸閱讀

中職／挑戰賽獅隊力拚三戰結束 如打到最終戰則桃猿贏面大

中職／陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收 投打個人獎全數底定

中職／與桃猿爭奪季後賽門票！ 雄鷹晉級之路尚未封死

中職／奧德銳前3局被打7安喊好累 餅總點名他的牽制最關鍵

相關新聞

中職／季後挑戰賽G1先發出爐 猿隊魔神樂對決獅隊獅帝芬

中華職棒季後挑戰賽明天開打，統一獅與樂天桃猿隊連3年強碰，猿隊在3洋投休息天數足夠下，選擇首戰推出魔神樂先發登板，獅隊則...

中職／挑戰賽獅猿32人名單揭曉 3洋投抉擇定案、猿有2新星

中華職棒季後挑戰賽明天將在高雄澄清湖棒球場開打，統一獅與樂天桃猿隊連3年在首輪強碰，兩隊今天提交32人名單，獅隊3洋投抉...

中職／中信兄弟連兩年闖台灣大賽 主場票價最貴2800漲5%內

中信兄弟連續兩年以全年度第一名的優異表現挑戰總冠軍，今年台灣大賽前兩場安排台北大巨蛋主場，若有需要打到第5到7戰則會拉回...

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

中華職棒聯盟今年第一個票選獎項出爐，東山再起獎由中信兄弟隊「小李飛刀」李振昌獲獎，曾經歷車禍重創的他，今年以連續21場無...

日職／古林睿煬火腿紅白戰先發 投1局演出3上3下

為準備日本職棒季後賽，北海道日本火腿鬥士隊投手「台灣金孫」古林睿煬，今天在球隊紅白戰先發，投1局演出3上3下，送出1次三...

中職／新人王競爭！林詩翔30救援背書 高塩將樹擁專屬條款

中華職棒聯盟今年新人王呼聲以台鋼雄鷹林詩翔最高，然而統一獅日籍投手高塩將樹也是強力競爭者，今年票選規範中也特別補充，外國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。