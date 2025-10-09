中職／中信兄弟連兩年闖台灣大賽 主場票價最貴2800漲5%內

中信兄弟連續兩年以全年度第一名的優異表現挑戰總冠軍，今年台灣大賽前兩場安排台北大巨蛋主場，若有需要打到第5到7戰則會拉回台中洲際球場，球團在今天公布售票資訊，大巨蛋最高票價來到2800元、洲際最貴1500元，都比去年略漲5%以內。

中信兄弟去年拿下隊史第10座總冠軍後，以「進化」作為2025年度口號，今年再次來到「台灣大賽」的決戰舞台，中信兄弟隊喊出全新口號「進化・決勝」，期待再次攜手百萬象迷，齊心完成使命，直指冠軍金盃。

年度總冠軍賽賽制為七戰四勝制，前兩戰G1-10/18(六)、G2-10/19(日) 為中信兄弟台北大巨蛋主場， G3-10/21(二)、G4-10/22(三)為中信兄弟以客場身份出戰對手，如有需要進行後續賽事，G5-10/24(五)、G6-10/25(六)及G7-10/26(日)將回到台中洲際棒球場。

中信兄弟今天公布票價資訊，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。大巨蛋B1-L2內野票價為1,800-2,800元， L4-L5一般席座位則是800-900元，外野800-1,000元。

兩天的B1-L2內野票進場將獲得G1-10/18(六)贈送「決勝・榮耀」黃金球衣、「決勝衝鋒旗」猛象出擊款，以及「猛象榮耀提袋」；G2-10/19(日)則是贈送「進化．連霸」拼接球衣、「決勝衝鋒旗」黃潮降臨款，以及「猛象榮耀提袋」；L4-L5內野票將獲得「決勝衝鋒旗」（G1猛象出擊款、G2黃潮降臨款）。

若打到洲際棒球場賽事，內野下層票價為1,200-1,500元，內野上層全區1,200元，外野全區800元；去年中信兄弟總冠軍賽在台北大巨蛋最高票價為2,680元，在洲際則是內野下層熱區的1,480元最貴，今年在大巨蛋最高票價漲幅4.478%，洲際則只貴20元。

中信兄弟在總冠軍賽提供「中信育樂售票網」以及「CTBC SPORTS APP」提供球迷購票。大巨蛋主場預售票採「電子票券」及「超商購票」並行，洲際場次則僅提供「電子票券」，且不開放超商機台與取票服務。現場售票口不販售紙本票券，可於比賽結束前使用網路或APP進行購票。

中信兄弟台北大巨蛋主場場次，10/13(一)10:00起陸續開放季票、會員優先購票，全面開放購票時間為10/15(三)12:30；洲際主場場次，10/16(四)10:00起開放季票、會員優先購票，10/20(一)12:30起全面開放。