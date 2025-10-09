中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

中華職棒聯盟今年第一個票選獎項出爐，東山再起獎由中信兄弟隊「小李飛刀」李振昌獲獎，曾經歷車禍重創的他，今年以連續21場無失分的表現宣告強勢回歸，也成為球隊進軍總冠軍賽的重要關鍵。

中華職棒大聯盟於2017年起增設東山再起獎，用以表彰「曾低潮沉寂一段時間、或在克服病痛或嚴重運動傷害後，再次締造佳績的球員」，獎項由中華職棒聯盟依照選手表現和狀況，採高標準授獎原則，並非每年頒發。

李振昌擁有豐富的旅外經驗與國際賽資歷，2018年返台投入中職選秀，並在季中選秀中獲得中信兄弟第一指名，加入兄弟牛棚後展現即戰力。李振昌控球精準、球速穩定，自2019年至2021年，連續三年平均出賽超過50場，成為球隊最可靠的終結者。

然而，這條看似順遂的投球路，卻在2023年突遭意外。當年5月，李振昌不慎發生車禍，導致右肩鎖骨骨折，並緊急接受手術，儘管季末帶著體內鋼釘和鋼片重返投手丘，他的投球能力明顯受限，也讓兄弟牛棚戰力受到影響。

2024年，李振昌帶著肩內鋼釘與鋼片奮戰整個球季，努力與肩傷共存，但投球表現仍受到很大的影響。季後，他動手術取出右肩內的鋼片與鋼釘，期盼能逐步找回投球的手感和穩定度。

在2025年季初，李振昌仍處於調整與適應階段，隨著狀態逐漸回穩，「小李飛刀」強勢回歸。下半季他不僅為球隊貢獻11次中繼成功，個人更締造連續21場無失分的佳績，並在關鍵戰役中擔任終結者，收下睽違逾千日的救援成功，助球隊拿下年度第一，充分展現重返巔峰的投球實力。

從帶傷出賽、忍痛奮戰，到重拾信心、再現宰制力，李振昌不僅克服傷勢與年齡等多重挑戰，更以實際表現為自己寫下「東山再起」的動人篇章，這座獎項不只是對他努力的肯定，也象徵38歲的他對棒球的熱愛與堅持永不熄滅。