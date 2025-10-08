快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

日職／古林睿煬火腿紅白戰先發 投1局演出3上3下

中央社／ 台北8日電
古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照
古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照

為準備日本職棒季後賽，北海道日本火腿鬥士隊投手「台灣金孫」古林睿煬，今天在球隊紅白戰先發，投1局演出3上3下，送出1次三振，接下來要爭取於11日開打的季後賽名單。

日職季後賽高潮系列賽（CS）將於11日開打，日本火腿鬥士隊首輪要與歐力士猛牛隊爭取晉級決勝輪的機會。為備戰季後賽，火腿隊今天進行紅白對抗賽，紅隊的先發投手為來自台灣的古林睿煬，白隊先發投手則是加藤貴之。

總計古林睿煬投1局，三振掉水谷瞬之後，接連解決掉矢澤宏太、雷耶斯（Franmil Reyes），讓他們擊出飛球出局，演出3上3下。

古林睿煬在6月3日因為內腹斜肌損傷而臨時傷退，經過逾3個月休養，9月18日重返一軍，不過投2場比賽後，因上半身不適，再度被下放二軍；由於傷勢沒有想像中嚴重，古林睿煬在本月3日已進牛棚練投，今天於紅白戰出賽。

日本火腿鬥士 古林睿煬 歐力士猛牛

延伸閱讀

日職／古林睿煬展開牛棚練投 備戰火腿季後賽

日職／古林睿煬傳好消息！火腿投教曝傷勢輕微有望季後賽登板

日職／古林睿煬上半身不適下二軍 季後賽登板有變數

日職／火腿球員異動 孫易磊遭下放二軍、古林睿煬留一軍

相關新聞

中職／新人王競爭！林詩翔30救援背書 高塩將樹擁專屬條款

中華職棒聯盟今年新人王呼聲以台鋼雄鷹林詩翔最高，然而統一獅日籍投手高塩將樹也是強力競爭者，今年票選規範中也特別補充，外國...

12強賽／重溫中華隊奪冠 TaiwanPlus紀錄片9日官網上架

適逢國慶，TaiwanPlus推出原創紀錄片《Team Taiwan: An Underdog Story》，重溫台灣如...

日職／古林睿煬火腿紅白戰先發 投1局演出3上3下

為準備日本職棒季後賽，北海道日本火腿鬥士隊投手「台灣金孫」古林睿煬，今天在球隊紅白戰先發，投1局演出3上3下，送出1次三...

經典賽／日本對韓交流賽28人名單出爐 7人是冠軍成員

備戰明年世界棒球經典賽，日本武士隊11月將在東京巨蛋與南韓隊進行交流賽，今天公布交流賽的28人名單，全數為日職球員，有7...

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

韓國職棒韓華鷹隊啦啦隊長金娟婷昨天透過社群平台宣布，即將與韓華鷹內野手河周錫結婚，消息一出獲得部分網友們祝福，但也有人翻出河周錫的「黑歷史」。 金娟婷發文寫道：「我遇見了一位約定要共度一生的人。

中職／蔡其昌赴花蓮光復關心受災球隊 代表聯盟捐款盼小球員繼續追夢

花蓮縣光復鄉9月下旬受樺加沙颱風影響，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，馬太鞍溪沿岸地區爆發嚴重災情，導致多人傷亡與重大災損。光復...馬太鞍國小

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。