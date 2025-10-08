日職／古林睿煬火腿紅白戰先發 投1局演出3上3下

為準備日本職棒季後賽，北海道日本火腿鬥士隊投手「台灣金孫」古林睿煬，今天在球隊紅白戰先發，投1局演出3上3下，送出1次三振，接下來要爭取於11日開打的季後賽名單。

日職季後賽高潮系列賽（CS）將於11日開打，日本火腿鬥士隊首輪要與歐力士猛牛隊爭取晉級決勝輪的機會。為備戰季後賽，火腿隊今天進行紅白對抗賽，紅隊的先發投手為來自台灣的古林睿煬，白隊先發投手則是加藤貴之。

總計古林睿煬投1局，三振掉水谷瞬之後，接連解決掉矢澤宏太、雷耶斯（Franmil Reyes），讓他們擊出飛球出局，演出3上3下。

古林睿煬在6月3日因為內腹斜肌損傷而臨時傷退，經過逾3個月休養，9月18日重返一軍，不過投2場比賽後，因上半身不適，再度被下放二軍；由於傷勢沒有想像中嚴重，古林睿煬在本月3日已進牛棚練投，今天於紅白戰出賽。