中職／新人王競爭！林詩翔30救援背書 高塩將樹擁專屬條款

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林詩翔。聯合報系資料照
中華職棒聯盟今年新人王呼聲以台鋼雄鷹林詩翔最高，然而統一獅日籍投手高塩將樹也是強力競爭者，今年票選規範中也特別補充，外國籍球員符合3項資格之一，就得視為本國籍球員加入競爭。

高塩將樹曾在台灣居住5年、業餘成棒隊效力5年，在2021年「永田條款」通過後成為第一位適用者，2022、2023年挑戰中職選秀都落榜，但在2024年獲得統一獅隊指名，該年出賽局數還不多。

今年高塩將樹成為獅隊牛棚支柱，出賽51場、投65.2局、被上壘率0.96、防禦率1.64，取得3勝2敗、7次救援成功、25次中繼成功。

今年中職年度個人獎項選拔辦法及遴選標準中特別補充，最佳新人獎的資格雖然限制本國籍球員，但外國籍球員符合以下資格之一者，得視為本國籍球員。

三項條件分別是1. 在台灣的國中、高中就讀累計滿3年。2. 在台灣的大學連續就讀滿4年。3.在台灣居住滿5年，且在台灣業餘成棒球隊效力滿3年，也就是「永田條款」內容。

這三項資格不僅是新人王，同樣限制本國籍的年度最佳進步獎也適用，只不過目前中職只有高塩將樹一人符合，今年還在挑戰新人王的行列中。

高塩將樹的業餘成棒資歷及36歲年紀會是他在競爭新人王上的劣勢，24歲的林詩翔今年不僅拿下救援王，單季30次救援成功也是史上僅8人的難得紀錄。

統一獅 台鋼雄鷹

