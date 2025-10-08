快訊

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

經典賽／日本對韓交流賽28人名單出爐 7人是冠軍成員

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
上屆幫助日本奪冠的牧秀悟也會打交流賽。 路透
上屆幫助日本奪冠的牧秀悟也會打交流賽。 路透

備戰明年世界棒球經典賽，日本武士隊11月將在東京巨蛋與南韓隊進行交流賽，今天公布交流賽的28人名單，全數為日職球員，有7人是上屆經典賽冠軍隊成員。

「侍JAPAN系列賽2025日本對韓國」將在11月15、16日舉行，日本隊在上屆經典賽拿下冠軍，明年預賽將在與韓國隊交手，雙方在歷屆經典賽由日本隊以5勝4敗略居上風。

今天日本隊公布的交流賽28人名單中，大勢（巨人）、高橋宏斗（中日）、伊藤大海（日本火腿）、中村悠平（養樂多）、岡本和真（巨人）、牧秀悟（橫濱）、牧原大成內野手（軟銀）都是上屆奪冠陣容。

首次入選「日本武士」的球員共有4人，分別是坂本誠志郎（阪神）、野村勇（軟銀）、西口直人（樂天）與金丸夢斗（中日）。

總教練井端弘和說明這次系列賽是以國內球員為主進行團隊編成，對於上屆奪冠的成員，「希望他們能把自己的經驗傳遞給其他人。不需要誰是隊長這樣的身份，希望他們主動帶領球隊。」

針對這次以國內選手為主的陣容，井端弘和也寄予厚望地表示：「雖然會有來自大聯盟的選手，但希望國內的選手能透過競爭，讓更多人成為球隊的戰力。」

日韓交流賽日本代表名單

投手： 

森浦大輔（廣島）、隅田知一郎（西武）、大勢（巨人）、種市篤暉（羅德）、伊藤大海（日本火腿）、高橋宏斗（中日）、曽谷龍平（歐力士）、金丸夢斗（中日）、及川雅貴（阪神）、藤平尚真（樂天）、北山亘基（日本火腿）、平良海馬（西武）、西口直人（樂天）、金丸夢斗（中日）、松山晋也（中日）

捕手： 

若月健矢（歐力士）、岸田行倫（巨人）、坂本誠志郎（阪神）、中村悠平（養樂多）

內野手： 

牧秀悟（DeNA）、牧原大成（軟銀）、村林一輝（樂天）、岡本和真（巨人）、小園海斗（廣島）、野村勇（軟銀）

外野手： 

森下翔太（阪神）、五十幡亮汰（日本火腿）、岡林勇希（中日）

日本火腿 軟銀 巨人

延伸閱讀

日本執政黨協商遇困難 擬延到10月20日當週選首相

高市早苗有望成為日本首位女首相 日本相關 ETF 受矚目

準「娜克莉」颱風是偏西版本的哈隆 專家示警國慶連假日本旅遊注意了

日本藝術家奈良美智作品年底嘉縣新港展出 粉絲超開心不必飛日本了

相關新聞

12強賽／重溫中華隊奪冠 TaiwanPlus紀錄片9日官網上架

適逢國慶，TaiwanPlus推出原創紀錄片《Team Taiwan: An Underdog Story》，重溫台灣如...

中職／新人王競爭！林詩翔30救援背書 高塩將樹擁專屬條款

中華職棒聯盟今年新人王呼聲以台鋼雄鷹林詩翔最高，然而統一獅日籍投手高塩將樹也是強力競爭者，今年票選規範中也特別補充，外國...

經典賽／日本對韓交流賽28人名單出爐 7人是冠軍成員

備戰明年世界棒球經典賽，日本武士隊11月將在東京巨蛋與南韓隊進行交流賽，今天公布交流賽的28人名單，全數為日職球員，有7...

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

韓國職棒韓華鷹隊啦啦隊長金娟婷昨天透過社群平台宣布，即將與韓華鷹內野手河周錫結婚，消息一出獲得部分網友們祝福，但也有人翻出河周錫的「黑歷史」。 金娟婷發文寫道：「我遇見了一位約定要共度一生的人。

中職／蔡其昌赴花蓮光復關心受災球隊 代表聯盟捐款盼小球員繼續追夢

花蓮縣光復鄉9月下旬受樺加沙颱風影響，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，馬太鞍溪沿岸地區爆發嚴重災情，導致多人傷亡與重大災損。光復...馬太鞍國小

中職／最後單月MVP！威能帝大勝羅戈、吉力吉撈單季兩度獲獎

中華職棒今年最後一次單月MVP投票結果出爐，樂天桃猿隊威能帝大獲全勝，拿下14票，擊敗中信兄弟隊洋投羅戈的2票，威能帝首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。