經典賽／日本對韓交流賽28人名單出爐 7人是冠軍成員

備戰明年世界棒球經典賽，日本武士隊11月將在東京巨蛋與南韓隊進行交流賽，今天公布交流賽的28人名單，全數為日職球員，有7人是上屆經典賽冠軍隊成員。

「侍JAPAN系列賽2025日本對韓國」將在11月15、16日舉行，日本隊在上屆經典賽拿下冠軍，明年預賽將在與韓國隊交手，雙方在歷屆經典賽由日本隊以5勝4敗略居上風。

今天日本隊公布的交流賽28人名單中，大勢（巨人）、高橋宏斗（中日）、伊藤大海（日本火腿）、中村悠平（養樂多）、岡本和真（巨人）、牧秀悟（橫濱）、牧原大成內野手（軟銀）都是上屆奪冠陣容。

首次入選「日本武士」的球員共有4人，分別是坂本誠志郎（阪神）、野村勇（軟銀）、西口直人（樂天）與金丸夢斗（中日）。

總教練井端弘和說明這次系列賽是以國內球員為主進行團隊編成，對於上屆奪冠的成員，「希望他們能把自己的經驗傳遞給其他人。不需要誰是隊長這樣的身份，希望他們主動帶領球隊。」

針對這次以國內選手為主的陣容，井端弘和也寄予厚望地表示：「雖然會有來自大聯盟的選手，但希望國內的選手能透過競爭，讓更多人成為球隊的戰力。」