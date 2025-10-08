快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

聯合新聞網／ 綜合報導
韓華鷹隊啦啦隊長金娟婷。截圖自金娟婷IG
韓華鷹隊啦啦隊長金娟婷。截圖自金娟婷IG

韓國職棒韓華鷹隊啦啦隊長金娟婷昨天透過社群平台宣布，即將與韓華鷹內野手河周錫結婚，消息一出獲得部分網友們祝福，但也有人翻出河周錫的「黑歷史」。

金娟婷發文寫道：「我遇見了一位約定要共度一生的人。我們珍惜彼此、甜蜜地交往中，希望大家能以溫暖的心意守護我們。一直以來，謝謝大家陪伴著我、為我加油，無論是球場還是生活中，都給我巨大的力量，也因為有你們的支持，我才能一直帶著笑容站在這個位置上活動。

「我不會忘記大家送來的愛與應援，今後也會以更加明亮健康的樣子來回報你們。請大家一如既往地支持我，我也會在剩下的賽季更加努力，為了看見韓華鷹在韓國大賽奪冠而全力加油，成為帶給大家力量的啦啦隊員。」

韓媒報導指出，兩人交往多年，最近河周錫向親友發喜帖，婚禮將於12月舉行。

消息一出，許多網友獻上祝福。不過韓國論壇也有人翻出男方河周錫的黑歷史，包含在2022年因酒駕被吊銷駕照，遭禁賽70場、多次被拍到在比賽時怒摔球棒、踢垃圾桶、丟器材，因此許多球迷認為他有情緒控管問題。

啦啦隊 韓職

相關新聞

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

韓國職棒韓華鷹隊啦啦隊長金娟婷昨天透過社群平台宣布，即將與韓華鷹內野手河周錫結婚，消息一出獲得部分網友們祝福，但也有人翻出河周錫的「黑歷史」。 金娟婷發文寫道：「我遇見了一位約定要共度一生的人。

中職／蔡其昌赴花蓮光復關心受災球隊 代表聯盟捐款盼小球員繼續追夢

花蓮縣光復鄉9月下旬受樺加沙颱風影響，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，馬太鞍溪沿岸地區爆發嚴重災情，導致多人傷亡與重大災損。光復...馬太鞍國小

中職／最後單月MVP！威能帝大勝羅戈、吉力吉撈單季兩度獲獎

中華職棒今年最後一次單月MVP投票結果出爐，樂天桃猿隊威能帝大獲全勝，拿下14票，擊敗中信兄弟隊洋投羅戈的2票，威能帝首...

中職／投打10獎5隊瓜分 悍將前次投打個人獎已是2019年

中華職棒例行賽在昨天全數落幕，10座投打個人獎結局底定，台鋼雄鷹、味全龍隊各自拿下3座獎項，為最多獲獎的球隊，樂天桃猿隊...

中職／打擊威跑壘威 李凱威奪安打王完成1年前設下目標

味全龍隊李凱威生涯首次入手非票選類獎項，以134支安打、28次盜壘成功，將安打王、盜壘王收入囊中，其中安打王更是實踐他在...

中職／陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收 投打個人獎全數底定

中華職棒本季最後一場例行賽，樂天桃猿隊打到延長10局以5：4擊敗統一獅隊，此役焦點落在猿隊陳晨威的個人獎追逐，單場6打數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。