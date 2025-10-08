韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出
韓國職棒韓華鷹隊啦啦隊長金娟婷昨天透過社群平台宣布，即將與韓華鷹內野手河周錫結婚，消息一出獲得部分網友們祝福，但也有人翻出河周錫的「黑歷史」。
金娟婷發文寫道：「我遇見了一位約定要共度一生的人。我們珍惜彼此、甜蜜地交往中，希望大家能以溫暖的心意守護我們。一直以來，謝謝大家陪伴著我、為我加油，無論是球場還是生活中，都給我巨大的力量，也因為有你們的支持，我才能一直帶著笑容站在這個位置上活動。
「我不會忘記大家送來的愛與應援，今後也會以更加明亮健康的樣子來回報你們。請大家一如既往地支持我，我也會在剩下的賽季更加努力，為了看見韓華鷹在韓國大賽奪冠而全力加油，成為帶給大家力量的啦啦隊員。」
韓媒報導指出，兩人交往多年，最近河周錫向親友發喜帖，婚禮將於12月舉行。
消息一出，許多網友獻上祝福。不過韓國論壇也有人翻出男方河周錫的黑歷史，包含在2022年因酒駕被吊銷駕照，遭禁賽70場、多次被拍到在比賽時怒摔球棒、踢垃圾桶、丟器材，因此許多球迷認為他有情緒控管問題。
