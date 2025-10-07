中職／蔡其昌赴花蓮光復關心受災球隊 代表聯盟捐款盼小球員繼續追夢

花蓮縣光復鄉9月下旬受樺加沙颱風影響，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，馬太鞍溪沿岸地區爆發嚴重災情，導致多人傷亡與重大災損。光復鄉為台灣棒球人才的知名搖籃，孕育出多位知名職棒選手，不少球員紛紛返鄉協助救災，盡一己之力守護家園。中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天也前往花蓮光復鄉，實地關心當地災情，並代表聯盟捐款予光復國中及光復國小棒球隊，以表達關懷與支持。

光復鄉出身的職棒球星眾多，包括周思齊、高國輝、羅國華、羅國龍、高國麟、陳文杰、江忠城、馬傑森等人，都是從這片土地走向職棒舞台。此次災情中，光復國中棒球隊受損嚴重，不僅球具器材毀損，場地也遭嚴重破壞，直接影響到球隊的日常訓練與比賽計畫。

中華職棒長期致力於基層棒球發展與地方關懷，蔡其昌此次搭乘火車前往光復鄉，關懷受災學校狀況，也代表聯盟將捐贈光復國中30萬元、光復國小20萬元親送給校方，協助校方儘速恢復教學與運動訓練環境。

蔡其昌表示，日前透過新聞與社群平台持續關注光復鄉的災情，今日親自走訪災區，感受到現場狀況比原先想像的更加嚴重。他指出：「光復國中的小朋友目前練球只能借用瑞穗國中和馬太鞍國小的場地，此次親送捐款與手套，主要是希望協助光復國中與光復國小度過這段艱困時期。」蔡其昌期盼透過這份心意凝聚更多社會資源，共同投入災後重建，讓小球員們能持續在棒球路上追逐夢想。

台中市明正運動基金會董事長陳立宗得知蔡其昌前往花蓮光復關心棒球隊小朋友，也響應捐贈100組棒球手套給光復國中、光復國小棒球隊，鼓勵孩子們不畏困境，繼續在棒球路上努力前行。台灣天際公司楊國鼎董事長也以實際行動響應此次援助行動，捐贈20萬元給光復國中與光復國小，期盼透過這份力量協助校園重建，讓小球員能安心學習與成長。中華職棒合作夥伴TAIWOLF台灣狼也捐贈光復國中與光復國小所有球員全新球衣、球褲及裝備袋，協助小球員們重整裝備、重返球場。