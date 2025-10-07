快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／最後單月MVP！威能帝大勝羅戈、吉力吉撈單季兩度獲獎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿投手威能帝。本報資料照片
樂天桃猿投手威能帝。本報資料照片

中華職棒今年最後一次單月MVP投票結果出爐，樂天桃猿威能帝大獲全勝，拿下14票，擊敗中信兄弟隊洋投羅戈的2票，威能帝首度獲選為單月MVP，打者部門4人獲得選票，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠勝出，本季第2度、生涯第4度獲得單月MVP。

今年9、10月合併計算，投手部門原以為有場激鬥，兩位洋投繳出鬼神成績單，威能帝先發5場、合計35局，僅被敲14安打、失1分（責失1分），送出37次三振，取得5勝0敗、防禦率0.26、每局被上壘率0.57的華麗戰績；羅戈則是出賽5場、合計30局，被敲16安打、失1分（無責失），送出30K，防禦率維持在0，每局被上壘率則是0.63，取得2勝0敗，但最終投票結果呈現一面倒。

打者共有4人獲得選票，吉力吉撈．鞏冠9、10月打擊率僅0.242，但敲出8轟、53壘打數、16分打點都居第一，拿到8張選票，擊敗隊友李凱威3票、台鋼雄鷹隊顏郁軒3票、中信兄弟隊許基宏2票。

2025年9、10月投打MVP得主：

【投手】樂天桃猿-威能帝

【打擊】味全龍–吉力吉撈．鞏冠

媒體投票結果：

投手

威能帝（樂天桃猿）：14票

羅戈（中信兄弟）：2票

打擊

吉力吉撈．鞏冠（味全龍）：8票

李凱威（味全龍）：3票

顏郁軒（台鋼雄鷹）：3票

許基宏（中信兄弟）：2票

樂天桃猿 威能帝 中信兄弟

延伸閱讀

中職／投打10獎5隊瓜分 悍將前次投打個人獎已是2019年

中職／打擊威跑壘威 李凱威奪安打王完成1年前設下目標

中職／陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收 投打個人獎全數底定

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

相關新聞

中職／投打10獎5隊瓜分 悍將前次投打個人獎已是2019年

中華職棒例行賽在昨天全數落幕，10座投打個人獎結局底定，台鋼雄鷹、味全龍隊各自拿下3座獎項，為最多獲獎的球隊，樂天桃猿隊...

中職／蔡其昌赴花蓮光復關心受災球隊 代表聯盟捐款盼小球員繼續追夢

花蓮縣光復鄉9月下旬受樺加沙颱風影響，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，馬太鞍溪沿岸地區爆發嚴重災情，導致多人傷亡與重大災損。光復...

中職／最後單月MVP！威能帝大勝羅戈、吉力吉撈單季兩度獲獎

中華職棒今年最後一次單月MVP投票結果出爐，樂天桃猿隊威能帝大獲全勝，拿下14票，擊敗中信兄弟隊洋投羅戈的2票，威能帝首...

中職／打擊威跑壘威 李凱威奪安打王完成1年前設下目標

味全龍隊李凱威生涯首次入手非票選類獎項，以134支安打、28次盜壘成功，將安打王、盜壘王收入囊中，其中安打王更是實踐他在...

中職／陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收 投打個人獎全數底定

中華職棒本季最後一場例行賽，樂天桃猿隊打到延長10局以5：4擊敗統一獅隊，此役焦點落在猿隊陳晨威的個人獎追逐，單場6打數...

中職／傳奇！胡金龍生涯例行賽最後打席開轟 無愧史上最強打擊機器

統一獅隊41歲老將胡金龍的傳奇篇章，在生涯最後一場例行賽再添榮光畫面，今天在第6局代打敲出追平兩分砲，這是他的本季第2轟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。