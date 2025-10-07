中職／最後單月MVP！威能帝大勝羅戈、吉力吉撈單季兩度獲獎

中華職棒今年最後一次單月MVP投票結果出爐，樂天桃猿隊威能帝大獲全勝，拿下14票，擊敗中信兄弟隊洋投羅戈的2票，威能帝首度獲選為單月MVP，打者部門4人獲得選票，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠勝出，本季第2度、生涯第4度獲得單月MVP。

今年9、10月合併計算，投手部門原以為有場激鬥，兩位洋投繳出鬼神成績單，威能帝先發5場、合計35局，僅被敲14安打、失1分（責失1分），送出37次三振，取得5勝0敗、防禦率0.26、每局被上壘率0.57的華麗戰績；羅戈則是出賽5場、合計30局，被敲16安打、失1分（無責失），送出30K，防禦率維持在0，每局被上壘率則是0.63，取得2勝0敗，但最終投票結果呈現一面倒。

打者共有4人獲得選票，吉力吉撈．鞏冠9、10月打擊率僅0.242，但敲出8轟、53壘打數、16分打點都居第一，拿到8張選票，擊敗隊友李凱威3票、台鋼雄鷹隊顏郁軒3票、中信兄弟隊許基宏2票。