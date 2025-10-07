快訊

中職／投打10獎5隊瓜分 悍將前次投打個人獎已是2019年

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒例行賽在昨天全數落幕，10座投打個人獎結局底定，聯盟今天正式公布獎項得主。圖／中華職棒提供
中華職棒例行賽在昨天全數落幕，10座投打個人獎結局底定，聯盟今天正式公布獎項得主。圖／中華職棒提供

中華職棒例行賽在昨天全數落幕，10座投打個人獎結局底定，台鋼雄鷹、味全龍隊各自拿下3座獎項，為最多獲獎的球隊，樂天桃猿隊2座居次，統一獅、中信兄弟隊各1座。

聯盟今天正式公布10座個人獎得主，雄鷹吳念庭88場出賽，總計332打數、擊出109支安打，打擊率0.328，拿下生涯首座打擊王；魔鷹在來台第二年持續展現火力，今年出賽89場，敲出25支全壘打，完成全壘打王二連霸。

龍隊吉力吉撈．鞏冠，今年再次達成120場全勤出賽，打擊穩定輸出，貢獻86分打點，拿下生涯首座打點王；隊友李凱威則展現跑打兼備的能力，今年敲出134支安打，連續五年達成單季百安紀錄，上壘後更展現積極跑壘，本季跑出28次盜壘成功，最終勇奪安打王與盜壘王兩項殊榮。

投手之爭方面，羅戈本季25場先發，共投出17場優質先發，累積156.1局投球，失掉41分，其中32分為自責分，以防禦率1.84展現極佳壓制力，榮獲防禦率王。猿隊洋投威能帝來台第三年，繳出生涯最佳成績，26場先發拿下15勝2敗，並以168次三振高居聯盟之首，一舉拿下勝投王與三振王。

雄鷹終結者林詩翔本季60場後援出賽，拿下30次救援成功，遙遙領先救援榜，奪下生涯首座個人獎項。日籍投手髙塩將樹為師隊撐起後防戰力，共出賽51場，拿下25次中繼成功，收下中繼王。

若以球隊區分，去年10座獎項由3隊瓜分，富邦悍將、兄弟、龍隊都掛蛋，今年則有5隊獲獎，雄鷹、龍隊各自拿下3座個人獎，猿隊2座，兄弟、獅隊都是1座，悍將成為今年唯一無個人獎的球隊，悍將前一次非票選類個人獎已要追溯到2019年，該年羅力奪得防禦率王、林益全拿下打點王。

