中職／打擊威跑壘威 李凱威奪安打王完成1年前設下目標
味全龍隊李凱威生涯首次入手非票選類獎項，以134支安打、28次盜壘成功，將安打王、盜壘王收入囊中，其中安打王更是實踐他在去年頒獎典禮受訪時設下的目標。
李凱威先一步完成全季賽事，本季繳出打擊率0.300、上壘率0.388，敲出134支安打、28次盜壘都居第一，排名第二的陳晨威今天還有1場面對統一獅隊的比賽，各自需要3安打、1盜壘可以完成逆轉，最終以2安打、0盜壘作收，李凱威收下雙冠王，陳晨威則是雙料亞軍。
李凱威過去已經連3年參與頒獎典禮，在二壘低調完成金手套3連霸、最佳十人2連霸，都是媒體票選獎項，他在去年出席典禮受訪時談到新球季目標，希望可以在打擊上再突破，期許未來有機會挑戰「大獎」，指的非票選類的打擊獎項，也認為以自己的型態應該是安打王比較有可能，結果真在今年一舉完成。
李凱威生涯至今5季，全數都是百安以上賽季，累積621支安打，已在龍隊隊史排名第三，前面只剩陳金茂787安、黃煚隆768安。
中華職棒36年投打個人獎項
防禦率王：羅戈（中信兄弟）1.84
勝投王：威能帝（樂天桃猿）15勝
救援王：林詩翔（台鋼雄鷹）：30次
中繼王：高塩將樹（統一獅）25次
三振王：威能帝（樂天桃猿）168次
打擊王：吳念庭（台鋼雄鷹）3成28
安打王：李凱威（味全龍）134支
全壘打王：魔鷹（台鋼雄鷹）25支
打點王：吉力吉撈．鞏冠（味全龍）86分
盜壘王：李凱威（味全龍）28次
