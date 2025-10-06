快訊

台鐵五權站站務員遭推飛落軌道 驚悚瞬間畫面曝光

中壢「萬人封街烤肉」 沒煙味只有烤肉香

2025諾貝爾醫學獎揭曉 3學者研究人體免疫系統獲表彰

中職／陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收 投打個人獎全數底定

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊打者陳晨威。本報資料照片
樂天桃猿隊打者陳晨威。本報資料照片

中華職棒本季最後一場例行賽，樂天桃猿隊打到延長10局以5：4擊敗統一獅隊，此役焦點落在猿隊陳晨威的個人獎追逐，單場6打數敲出2安打，唯一一次盜壘嘗試以失敗收場，本季以133支安打、27盜作收，無法超越味全龍隊李凱威，李凱威成為雙冠王，陳晨威則是雙料亞軍。

陳晨威賽前131支安打、27次盜壘成功都排名第二，落後李凱威3安打、1盜壘，由於陳晨威的打數較少、盜壘成功率較高，只需追平就能截走獎項，猿隊安排他打第一棒、指定打擊，全力爭取個人獎項。

面對獅隊洋投蒙德茲，陳晨威首打席打向左外野遭到接殺，第3局突襲短打成功點出內野安打，在全場都知道他要跑的情況下，陳晨威的盜壘意圖也遭到蒙德茲識破牽制，在壘間夾殺出局。

陳晨威接下來3打席都未能上壘，因戰局進入延長，獲得第6打席的機會，10局上面對姚杰宏敲出安打，但原本一壘跑者陳佳樂只到達二壘，成為陳晨威挑戰盜壘的路障，最終無緣再添盜壘數，陳晨威也露出苦笑，在該局攻勢結束後，猿隊總教練古久保健二為他送上擁抱。

中華職棒36年投打個人獎項

防禦率王：羅戈（中信兄弟）1.84

勝投王：威能帝（樂天桃猿）15勝

救援王：林詩翔（台鋼雄鷹）：30次

中繼王：高塩將樹（統一獅）25次

三振王：威能帝（樂天桃猿）168次

打擊王：吳念庭（台鋼雄鷹）3成28

安打王：李凱威（味全龍）134支

全壘打王：魔鷹（台鋼雄鷹）25支

打點王：吉力吉撈．鞏冠（味全龍）86分

盜壘王：李凱威（味全龍）28次

陳晨威 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

中職／葉保弟生涯首轟讓龍隊5連敗收尾 年度個人獎幾乎全出爐

中職／悍將5連勝！終結1871天的渴 回新莊挑戰隊史紀錄

中職／守住兄弟！魏全實現陳晨威願望 單場MVP不想讓邦迷失望

相關新聞

中職／傳奇！胡金龍生涯例行賽最後打席開轟 無愧史上最強打擊機器

統一獅隊41歲老將胡金龍的傳奇篇章，在生涯最後一場例行賽再添榮光畫面，今天在第6局代打敲出追平兩分砲，這是他的本季第2轟...

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

中職今天進行本季最後一場例行賽，在澄清湖棒球場由統一獅、樂天桃猿隊過招，獅隊選手名單進行5上5下異動，包括去年選秀第五指...

中職／陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收 投打個人獎全數底定

中華職棒本季最後一場例行賽，樂天桃猿隊打到延長10局以5：4擊敗統一獅隊，此役焦點落在猿隊陳晨威的個人獎追逐，單場6打數...

中職／雄鷹感謝魔鷹遭遇變故仍完成賽季 談明年去留需深入評估

台鋼雄鷹隊第二年賽季畫下句點，洋砲魔鷹明年動向備受關注，球團表示，明年少了一個洋將名額，「對於球隊戰力編成上產生巨大影響...

中職／林澤彬突破賽季女兒比自己還紅 彬糖奶音「漂亮姊姊」圈粉FA和韓星

職棒生涯7季以來，富邦悍將隊林澤彬今年在一軍留下出賽最多的一年，另類收穫是萌翻的女兒「彬糖」今年也多了許多粉絲，不只球迷...

中職／林安可炸裂百轟以上還是舞跳不好 笑稱媽媽沒遺傳好：不能怪我

統一獅隊今天在澄清湖棒球場進行今年最後一場例行賽，賽前為林安可舉辦遲到已久的生涯百轟表揚儀式，林安可搞笑將自己舞跳不好推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。