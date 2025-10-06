中職／陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收 投打個人獎全數底定
中華職棒本季最後一場例行賽，樂天桃猿隊打到延長10局以5：4擊敗統一獅隊，此役焦點落在猿隊陳晨威的個人獎追逐，單場6打數敲出2安打，唯一一次盜壘嘗試以失敗收場，本季以133支安打、27盜作收，無法超越味全龍隊李凱威，李凱威成為雙冠王，陳晨威則是雙料亞軍。
陳晨威賽前131支安打、27次盜壘成功都排名第二，落後李凱威3安打、1盜壘，由於陳晨威的打數較少、盜壘成功率較高，只需追平就能截走獎項，猿隊安排他打第一棒、指定打擊，全力爭取個人獎項。
面對獅隊洋投蒙德茲，陳晨威首打席打向左外野遭到接殺，第3局突襲短打成功點出內野安打，在全場都知道他要跑的情況下，陳晨威的盜壘意圖也遭到蒙德茲識破牽制，在壘間夾殺出局。
陳晨威接下來3打席都未能上壘，因戰局進入延長，獲得第6打席的機會，10局上面對姚杰宏敲出安打，但原本一壘跑者陳佳樂只到達二壘，成為陳晨威挑戰盜壘的路障，最終無緣再添盜壘數，陳晨威也露出苦笑，在該局攻勢結束後，猿隊總教練古久保健二為他送上擁抱。
中華職棒36年投打個人獎項
防禦率王：羅戈（中信兄弟）1.84
勝投王：威能帝（樂天桃猿）15勝
救援王：林詩翔（台鋼雄鷹）：30次
中繼王：高塩將樹（統一獅）25次
三振王：威能帝（樂天桃猿）168次
打擊王：吳念庭（台鋼雄鷹）3成28
安打王：李凱威（味全龍）134支
全壘打王：魔鷹（台鋼雄鷹）25支
打點王：吉力吉撈．鞏冠（味全龍）86分
盜壘王：李凱威（味全龍）28次
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言