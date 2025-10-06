中職／陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收 投打個人獎全數底定

中華職棒本季最後一場例行賽，樂天桃猿隊打到延長10局以5：4擊敗統一獅隊，此役焦點落在猿隊陳晨威的個人獎追逐，單場6打數敲出2安打，唯一一次盜壘嘗試以失敗收場，本季以133支安打、27盜作收，無法超越味全龍隊李凱威，李凱威成為雙冠王，陳晨威則是雙料亞軍。

陳晨威賽前131支安打、27次盜壘成功都排名第二，落後李凱威3安打、1盜壘，由於陳晨威的打數較少、盜壘成功率較高，只需追平就能截走獎項，猿隊安排他打第一棒、指定打擊，全力爭取個人獎項。

面對獅隊洋投蒙德茲，陳晨威首打席打向左外野遭到接殺，第3局突襲短打成功點出內野安打，在全場都知道他要跑的情況下，陳晨威的盜壘意圖也遭到蒙德茲識破牽制，在壘間夾殺出局。

陳晨威接下來3打席都未能上壘，因戰局進入延長，獲得第6打席的機會，10局上面對姚杰宏敲出安打，但原本一壘跑者陳佳樂只到達二壘，成為陳晨威挑戰盜壘的路障，最終無緣再添盜壘數，陳晨威也露出苦笑，在該局攻勢結束後，猿隊總教練古久保健二為他送上擁抱。