中職／傳奇！胡金龍生涯例行賽最後打席開轟 無愧史上最強打擊機器
統一獅隊41歲老將胡金龍的傳奇篇章，在生涯最後一場例行賽再添榮光畫面，今天在第6局代打敲出追平兩分砲，這是他的本季第2轟、生涯第87轟，即便來到生涯句點仍有一棒撼動戰局的能力。
胡金龍本季打完引退，獅隊已在9月20日澄清湖棒球場為他舉辦引退賽，考量他本季表現、角色都仍在隊上扮演要角，球隊早已與他講好，引退賽只是儀式，今年獅隊打到哪裡、胡金龍就打到哪裡。
獅隊今天出戰本季最後一場例行賽，面對樂天桃猿隊，0：2進入後段戰，胡金龍第6局在一壘有人時代打陳鏞基棒次，從邱駿威手中敲出兩分砲，一棒追平戰局。
此戰落幕後，胡金龍生涯例行賽數據至此畫下句點，累積1002場出賽，合計4009打席、3670打數，敲出1263支安打、87轟、571分打點、跑回608分，生涯打擊率是誇張的0.344。
