快訊

台鐵五權站驚傳「站員疑遭旅客推落軌道」 台鐵急報警

曾被警拉扯喊救命 啦啦隊女神「闕闕」洗錢遭判刑

館長嗆斬首賴清德 總統府說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林安可炸裂百轟以上還是舞跳不好 笑稱媽媽沒遺傳好：不能怪我

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可生涯百轟表揚儀式，媽媽驚喜到場獻花。圖／統一獅隊提供
林安可生涯百轟表揚儀式，媽媽驚喜到場獻花。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在澄清湖棒球場進行今年最後一場例行賽，賽前為林安可舉辦遲到已久的生涯百轟表揚儀式，林安可搞笑將自己舞跳不好推卸責任給媽媽沒遺傳好，下一秒卻見母親安采湄作為神秘嘉賓到場獻花。

林安可生涯至今天賽前已累積112轟，他的百轟誕生於6月28日台南棒球場，面對富邦悍將隊洋投力亞士敲出兩分砲，原訂9月21日舉辦表揚儀式，因雨延賽後改在今天進行。

球團準備百轟影片別有用心，包括母親安采湄、南英商工教練陳献榮及多位隊友入鏡，談到他從小到大的棒球生涯，其中有不少逗趣片段，讓感動場合中帶有許多笑聲。儀式開始，由統一獅隊總經理蘇泰安致贈紀念獎座，也安排林安可恩師、南英商工教練「牛爸」陳献榮頒贈紀念獎牌，記載生涯紀錄的里程碑，別具深刻意義。

提到印象最深刻的全壘打，林安可說：「我覺得是我的首轟，因為是進入職棒的第一轟，也沒想到是以打者身分（進職棒），所以是最讓我印象深刻。」

他也藉此機會向母親表達感謝，還逗趣將自己舞跳不好甩鍋給媽媽，「舞跳得不好，可能一半也是因為她，沒有遺傳好，不能怪我。」意外驚喜在於，此時林安可母親安采湄現身獻上花束，林安可與家人相互擁抱，安采湄也擔任今日開球嘉賓，和林安可一同為今日賽事開出好球。

安采湄表示，當時收到球團邀約時，因為不曾參與過這麼大的場面，讓她既緊張又開心。她很少來現場看球，「來現場看會很緊張，在家看電視比較輕鬆，有時候出國也會想辦法收看比賽。」安采湄希望林安可在棒球路上能保持健康、快樂，繼續努力追求他的夢想。

林安可生涯百轟表揚儀式，媽媽驚喜到場獻花。圖／統一獅隊提供
林安可生涯百轟表揚儀式，媽媽驚喜到場獻花。圖／統一獅隊提供
林安可生涯百轟表揚儀式，媽媽驚喜到場獻花。圖／統一獅隊提供
林安可生涯百轟表揚儀式，媽媽驚喜到場獻花。圖／統一獅隊提供

林安可 棒球 統一獅

延伸閱讀

中職／兄弟遭林子豪、林安可開轟擊倒 季冠軍燈號仍下修M2

中職／11安0分→11安8分 雄鷹演史上最大「V轉」狂勝獅隊

中職／來看林安可嗎？火腿CBO栗山英樹微笑：秘密

中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

相關新聞

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

中職今天進行本季最後一場例行賽，在澄清湖棒球場由統一獅、樂天桃猿隊過招，獅隊選手名單進行5上5下異動，包括去年選秀第五指...

中職／雄鷹感謝魔鷹遭遇變故仍完成賽季 談明年去留需深入評估

台鋼雄鷹隊第二年賽季畫下句點，洋砲魔鷹明年動向備受關注，球團表示，明年少了一個洋將名額，「對於球隊戰力編成上產生巨大影響...

中職／林澤彬突破賽季女兒比自己還紅 彬糖奶音「漂亮姊姊」圈粉FA和韓星

職棒生涯7季以來，富邦悍將隊林澤彬今年在一軍留下出賽最多的一年，另類收穫是萌翻的女兒「彬糖」今年也多了許多粉絲，不只球迷...

中職／林安可炸裂百轟以上還是舞跳不好 笑稱媽媽沒遺傳好：不能怪我

統一獅隊今天在澄清湖棒球場進行今年最後一場例行賽，賽前為林安可舉辦遲到已久的生涯百轟表揚儀式，林安可搞笑將自己舞跳不好推...

黑豹旗／26日開打 「女黑豹」人數新高

中國信託商業銀行冠名贊助第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年總計二一二支球隊參賽，包含二七五位女性球員及廿五位女性...

中職／葉保弟生涯首轟讓龍隊5連敗收尾 年度個人獎幾乎全出爐

台鋼雄鷹隊今天在高雄市澄清湖棒球迎戰味全龍隊，雙方都是今年球季最後一戰，葉保弟在8局下2出局時，轟出3分砲逆轉戰局，幫助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。