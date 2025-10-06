中職／林安可炸裂百轟以上還是舞跳不好 笑稱媽媽沒遺傳好：不能怪我

統一獅隊今天在澄清湖棒球場進行今年最後一場例行賽，賽前為林安可舉辦遲到已久的生涯百轟表揚儀式，林安可搞笑將自己舞跳不好推卸責任給媽媽沒遺傳好，下一秒卻見母親安采湄作為神秘嘉賓到場獻花。

林安可生涯至今天賽前已累積112轟，他的百轟誕生於6月28日台南棒球場，面對富邦悍將隊洋投力亞士敲出兩分砲，原訂9月21日舉辦表揚儀式，因雨延賽後改在今天進行。

球團準備百轟影片別有用心，包括母親安采湄、南英商工教練陳献榮及多位隊友入鏡，談到他從小到大的棒球生涯，其中有不少逗趣片段，讓感動場合中帶有許多笑聲。儀式開始，由統一獅隊總經理蘇泰安致贈紀念獎座，也安排林安可恩師、南英商工教練「牛爸」陳献榮頒贈紀念獎牌，記載生涯紀錄的里程碑，別具深刻意義。

提到印象最深刻的全壘打，林安可說：「我覺得是我的首轟，因為是進入職棒的第一轟，也沒想到是以打者身分（進職棒），所以是最讓我印象深刻。」

他也藉此機會向母親表達感謝，還逗趣將自己舞跳不好甩鍋給媽媽，「舞跳得不好，可能一半也是因為她，沒有遺傳好，不能怪我。」意外驚喜在於，此時林安可母親安采湄現身獻上花束，林安可與家人相互擁抱，安采湄也擔任今日開球嘉賓，和林安可一同為今日賽事開出好球。