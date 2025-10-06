中職／雄鷹感謝魔鷹遭遇變故仍完成賽季 談明年去留需深入評估

台鋼雄鷹隊第二年賽季畫下句點，洋砲魔鷹明年動向備受關注，球團表示，明年少了一個洋將名額，「對於球隊戰力編成上產生巨大影響的情況下，如何取捨，必須與總教練以及各部門教練做更深入的討論以及評估。」尚未確定明年洋將配置。

雄鷹在一軍前兩季擁有多一名洋將紅利，規章限制至少要有1名野手，因此有了配置洋砲的空間，而魔鷹一舉打下中職近年來絕無僅有的外籍野手效應。連兩年稱霸全壘打王，兩季合計以2成99打擊率敲出228支安打、55轟、167分打點，加上領袖氣質，成為雄鷹的「大哥」，場外也受到球迷喜愛，隨著雄鷹的洋將紅利到期，外界關心魔鷹的去留。

雄鷹球團透露，主場最終戰之前，球團有特別向魔鷹表達謝意，謝謝他在今年遭遇家庭變故，身心都受到影響的狀況下，仍努力完成整個2025年賽季。魔鷹這兩年越來越融入球隊，相處愉快，昨天賽後不僅收到很多球迷懇求希望明年還可以看到魔鷹，休息室內也有多位隊友不捨地跟魔鷹說：「明年要記得回來喔！」

雄鷹球團表示，今年球隊達成5成目標，但如同總教練洪一中所說，沒有打進季後賽就表示我們努力不夠，明年是一軍的第三個賽季，如何讓戰績繼續提升，並且呈現更好、更精采的比賽品質給雄鷹的球迷，是我們最大的目標，「朝向這個目標，減少一個洋將名額，對於球隊戰力編成上產生巨大影響的情況下，如何取捨，必須與總教練以及各部門教練做更深入的討論以及評估。」

魔鷹昨天透過IG道出感謝，他表示，「我要誠摯地感謝所有球迷、隊友與雄鷹球團，整季給予支持，今年是充滿挑戰的一年，但我們團結在一起，保持強壯、持續前進。感謝隊友的團結、努力，以及不管場內或場外的兄弟情誼，感謝球迷，你們的力量與鼓勵對我而言意義重大，以及謝謝雄鷹球團，相信著我，讓我有機會能自豪地代表這支球隊。」