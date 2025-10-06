快訊

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊林益全。本報資料照片
統一獅隊林益全。本報資料照片

中職今天進行本季最後一場例行賽，在澄清湖棒球場由統一獅、樂天桃猿隊過招，獅隊選手名單進行5上5下異動，包括去年選秀第五指名的19歲左投林易霆，有機會演出一軍生涯初登板；此外，異動名單中沒有林益全，也確定他今年在一軍留下0出賽，寫下17年職棒生涯以來首見的紀錄。

今年季後賽形勢都已確定，今天獅猿戰為消化試合，唯一懸念只剩猿隊陳晨威的個人獎項之爭，落後味全龍隊李凱威3安打、1盜壘，由於陳晨威的打數較少、盜壘成功率較高，只需追平就能截走獎項。

獅隊今天降下5人為陳韻文、髙塩將樹、王鏡銘、飛力獅、林佳緯，升上投手林易霆、姚杰宏、內野手何恆佑、外野手朱迦恩、陳維祥，其中林易霆尚未於一軍亮相過，本季在二軍出賽21場（6場先發），合計40.2局，防禦率為3.10。

獅隊雖在831大限註冊老將林益全，總教練林岳平當時也明言他就是第60人，是因投手尹柏淮受傷球季提前報銷而多出的名額，隨著今天在賽季最終戰未獲升上一軍，確定生涯首度全季在一軍留下0出賽。

樂天桃猿 林益全 陳晨威

