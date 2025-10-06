快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林澤彬突破賽季女兒比自己還紅 彬糖奶音「漂亮姊姊」圈粉FA和韓星

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊林澤彬的女兒「彬糖」魅力十足，連啦啦隊Fubon Angels都拜倒在她的可愛之下。圖截自threads
富邦悍將隊林澤彬的女兒「彬糖」魅力十足，連啦啦隊Fubon Angels都拜倒在她的可愛之下。圖截自threads

職棒生涯7季以來，富邦悍將隊林澤彬今年在一軍留下出賽最多的一年，另類收穫是萌翻的女兒「彬糖」今年也多了許多粉絲，不只球迷看到林澤彬都想問「你女兒今天會來嗎？」連啦啦隊Fubon Angels、本季為悍將主場演出的藝人，都拜倒在她的可愛魅力之下。

林澤彬今年在張育成上半季缺陣時崛起，一度成為悍將打線最大亮點，打擊維持一段不短時間的「巨神彬」狀態，儘管後期狀況下滑，但全季出賽85場，以3成02打擊率敲出83支安打，也在9月3日解鎖生涯首轟，仍寫下生涯代表作的一年。

富邦悍將林澤彬。本報資料照片
富邦悍將林澤彬。本報資料照片

評價今年球季，林澤彬只給自己「60分左右」的成績，自認「不好的時候」還是比較多，即便上半季打擊數據高檔，「但輸球比贏球多，就會去想自己是不是還不夠好，還有沒有機會可以更好？我覺得是有。」他也不諱言，自己在守備上確實差比較多，都是必須再努力的地方。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

林澤彬本季常駐一軍，家住新北的他，因此老婆、小孩也有較多到場觀戰的機會，女兒彬糖擁有騙人生女兒程度的可愛魅力，聊到女兒的人氣，也讓林澤彬忍不住喊：「講到這個我比較有感，真的很扯，那些藝人、啦啦隊看到她都眼睛發亮、喊好可愛喔！」

Fubon Angels韓籍女神李雅英被彬糖可愛到作勢抱走小孩，李珠珢露出招牌的八字眉抱著可愛的彬糖，就連今年為悍將台北大巨蛋主場賽事開唱的「水彈女王」權恩妃、Super Junior始源，看到她都忍不住摸一把、逗逗她，讓林澤彬直呼「真的嚇到」。

林澤彬說，女兒去年還沒那麼會跑，走一走還會跌倒，今年會跑了後，在球場化身大E人與大家互動，「她看到啦啦隊都會自己跑去說Hi，她會說漂亮姊姊～」超萌外貌和奶音都讓對方融化。就連走進球場，球迷都最關心「你女兒會來嗎？」讓林澤彬苦笑說：「比我還有名」，至於彬糖會喊的悍將選手名字，林澤彬解密是高捷、林岳谷，「視訊時看到會叫他們名字，在家裡也常喊高捷！林岳谷！」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

林澤彬 啦啦隊 Fubon Angels

延伸閱讀

中職／守住兄弟！魏全實現陳晨威願望 單場MVP不想讓邦迷失望

中職／兄弟M1被悍將狠咬一口 5000條黃彩帶攜回洲際

中職／中信棄將變身富邦大將 李吳永勤夠格獲最佳進步獎

中職／交出超越身價表現 6名薪資有望翻倍高CP值球員

相關新聞

中職／林澤彬突破賽季女兒比自己還紅 彬糖奶音「漂亮姊姊」圈粉FA和韓星

職棒生涯7季以來，富邦悍將隊林澤彬今年在一軍留下出賽最多的一年，另類收穫是萌翻的女兒「彬糖」今年也多了許多粉絲，不只球迷...

中職／葉保弟生涯首轟讓龍隊5連敗收尾 年度個人獎幾乎全出爐

台鋼雄鷹隊今天在高雄市澄清湖棒球迎戰味全龍隊，雙方都是今年球季最後一戰，葉保弟在8局下2出局時，轟出3分砲逆轉戰局，幫助...

中職／邱智呈生涯首支滿壘全壘打 兄弟菜鳥馮皓初登板成為苦主

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，推出8名投手車輪戰，被 獅隊揮出8支安打，包括7局上邱智...

中職／黃子豪5局未失分、林威漢兩分砲 雄鷹擊敗悍將二軍封王

台鋼雄鷹隊二軍今天在總冠軍賽第5戰4、5局上攻下5分奠定勝基，終場以5：1擊敗富邦悍將隊二軍，3勝2敗贏得系列賽，繼前年...

黑豹旗／26日開打 「女黑豹」人數新高

中國信託商業銀行冠名贊助第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年總計二一二支球隊參賽，包含二七五位女性球員及廿五位女性...

中職／林智勝曾在La new熊打拚 洪總代表致贈7顆比賽用球

台鋼雄鷹隊今天在高雄市澄清湖棒球迎戰味全龍隊，雄鷹球團除了致贈紀念品「智勝海韻」給龍隊老將林智勝，還特別精心準備7顆比賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。