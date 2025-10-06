中職／林澤彬突破賽季女兒比自己還紅 彬糖奶音「漂亮姊姊」圈粉FA和韓星

職棒生涯7季以來，富邦悍將隊林澤彬今年在一軍留下出賽最多的一年，另類收穫是萌翻的女兒「彬糖」今年也多了許多粉絲，不只球迷看到林澤彬都想問「你女兒今天會來嗎？」連啦啦隊Fubon Angels、本季為悍將主場演出的藝人，都拜倒在她的可愛魅力之下。

林澤彬今年在張育成上半季缺陣時崛起，一度成為悍將打線最大亮點，打擊維持一段不短時間的「巨神彬」狀態，儘管後期狀況下滑，但全季出賽85場，以3成02打擊率敲出83支安打，也在9月3日解鎖生涯首轟，仍寫下生涯代表作的一年。

富邦悍將林澤彬。本報資料照片

評價今年球季，林澤彬只給自己「60分左右」的成績，自認「不好的時候」還是比較多，即便上半季打擊數據高檔，「但輸球比贏球多，就會去想自己是不是還不夠好，還有沒有機會可以更好？我覺得是有。」他也不諱言，自己在守備上確實差比較多，都是必須再努力的地方。

林澤彬本季常駐一軍，家住新北的他，因此老婆、小孩也有較多到場觀戰的機會，女兒彬糖擁有騙人生女兒程度的可愛魅力，聊到女兒的人氣，也讓林澤彬忍不住喊：「講到這個我比較有感，真的很扯，那些藝人、啦啦隊看到她都眼睛發亮、喊好可愛喔！」

Fubon Angels韓籍女神李雅英被彬糖可愛到作勢抱走小孩，李珠珢露出招牌的八字眉抱著可愛的彬糖，就連今年為悍將台北大巨蛋主場賽事開唱的「水彈女王」權恩妃、Super Junior始源，看到她都忍不住摸一把、逗逗她，讓林澤彬直呼「真的嚇到」。

林澤彬說，女兒去年還沒那麼會跑，走一走還會跌倒，今年會跑了後，在球場化身大E人與大家互動，「她看到啦啦隊都會自己跑去說Hi，她會說漂亮姊姊～」超萌外貌和奶音都讓對方融化。就連走進球場，球迷都最關心「你女兒會來嗎？」讓林澤彬苦笑說：「比我還有名」，至於彬糖會喊的悍將選手名字，林澤彬解密是高捷、林岳谷，「視訊時看到會叫他們名字，在家裡也常喊高捷！林岳谷！」