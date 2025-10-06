聽新聞
中信盃黑豹旗26日開打 「女黑豹」人數新高

聯合報／ 記者藍宗標／台北報導
中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於廿六日開打，全台總計二一二支球隊參賽。圖／中華棒球協會提供

中國信託商業銀行冠名贊助第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年總計二一二支球隊參賽，包含二七五位女性球員及廿五位女性教練參與，「女黑豹」人數再攀顛峰，包括台北市中山女高台南女中高雄女中，南北三所女校齊聚，期待在球場一較高下。

中國信託銀行首度增設「績優社團補助方案」，闖進卅二強的社團球隊將可獲中信盃黑豹旗實戰球、客製化牛皮手套和球棒，鼓勵球隊扎實練習，提升實力。

運動部部長李洋、中華棒球協會副理事長趙士強、中國信託金融控股公司暨中信銀行主任秘書陸麟錚、「黑豹大學長」中信兄弟隊張祖恩及「黑豹大學姐」張甄芸，昨天共同出席黑豹旗記者會暨抽籤大會，為賽事揭開序幕；國立台北商業大學五專部抽到「籤王」，將於廿六日開幕戰迎戰爭取衛冕的穀保家商。

李洋表示，黑豹旗是台灣棒球基層培育重要的一環，感謝各級學校與教練的栽培，讓台灣棒球更扎根，女子棒球的加入讓運動不分性別，期許大家都能夠拚盡全力，享受比賽。

陸麟錚特別感謝棒協理事長辜仲諒及團隊扎根基層，為愛打棒球的孩子搭建舞台，讓中國信託有機會每年陪伴兩百多支球隊圓夢，期許球員全力以赴、超越自我。

為了感謝長期耕耘基層棒運的幕後推手，中信盃黑豹旗特別設置象徵最高榮耀的「黑豹獎」，表揚基層教練對棒運的貢獻，參賽學校在廿四日前可提出自薦報名，棒協將組成專業評審團評選，向棒運推手致敬。

