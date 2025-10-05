中職／葉保弟生涯首轟讓龍隊5連敗收尾 年度個人獎幾乎全出爐

台鋼雄鷹隊今天在高雄市澄清湖棒球迎戰味全龍隊，雙方都是今年球季最後一戰，葉保弟在8局下2出局時，轟出3分砲逆轉戰局，幫助雄鷹以4：3擊敗龍隊，上、下半季和全年勝率剛好都是5成，也讓龍隊5連敗結束本季賽事。

雄鷹上半季30勝30敗和樂天桃猿並列第3，下半季29勝2和29敗、全年59勝2和59敗都排名第4；龍隊上半季29勝31敗、下半季26勝1和33敗、全年55勝1和64敗全是第5。

雄鷹、龍隊最後交手，澄清湖球場湧進10155人觀戰，雄鷹4局下顏郁軒陽春砲攻下全場第1分；龍隊前5局掛零，6局上李凱威安打後盜二壘失敗，朱育賢獲保送，吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲超前比數。

龍隊7局上再靠陳思仲安打、王順和高飛犧牲打攻下1分，拉大到3：1領先。

雄鷹8局下2出局後，王博玄、曾昱磬連續保送，葉保弟從林凱威的手中轟出3分砲，生涯首轟成為致勝一擊，賽後獲選單場MVP。

吉力吉撈．鞏冠第24轟出爐，寫下個人生涯單季新高，雄鷹洋砲魔鷹3打數掛零、被保送1次，可望以25轟完成全壘打王2連霸，吉力吉撈．鞏冠86分打點奪下打點王。

李凱威4打數2安打，本季134安仍居第1，領先樂天桃猿隊陳晨威3安， 安打王應會到手，盜壘成功僅以28次對27次略占優勢，明天在澄清湖球場進行的統一獅、猿隊最後一戰，盜壘王是否生變值得觀察。

其他個人獎項部分，雄鷹吳念庭打擊率3成28將獲打擊王，猿隊威能帝15勝、奪三振168次、中信兄弟隊羅戈防禦率1.84、獅隊高塩將樹25中繼、雄鷹林詩翔30救援都排名第1。