中職／邱智呈生涯首支滿壘全壘打 兄弟菜鳥馮皓初登板成為苦主

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，推出8名投手車輪戰，被 獅隊揮出8支安打，包括7局上邱智呈滿壘全壘打，終場以1：7落敗，本季戰績70勝50敗，接下來就等18日總冠軍賽開打。

邱智呈今天砲火凶猛，5打數3安打、攻下4分打點，只差二壘打就是完全打擊；獅隊打完前6局2：1領先，他在7局上面對兄弟菜鳥投手馮皓（一軍初登板），轟出生涯首支滿貫砲，幫助獅隊拉開比數差距，賽後獲選單場MVP。

獅隊洋投飛力獅先發5局，只被揮出4支安打，失1分非自責，奪下本季第10勝，防禦率1.91在全聯盟排名第3。