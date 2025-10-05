快訊

中職／邱智呈生涯首支滿壘全壘打 兄弟菜鳥馮皓初登板成為苦主

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
邱智呈生涯首支滿壘全壘打出爐，獲選單場MVP。圖／統一獅隊提供
邱智呈生涯首支滿壘全壘打出爐，獲選單場MVP。圖／統一獅隊提供

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，推出8名投手車輪戰，被 獅隊揮出8支安打，包括7局上邱智呈滿壘全壘打，終場以1：7落敗，本季戰績70勝50敗，接下來就等18日總冠軍賽開打。

邱智呈今天砲火凶猛，5打數3安打、攻下4分打點，只差二壘打就是完全打擊；獅隊打完前6局2：1領先，他在7局上面對兄弟菜鳥投手馮皓（一軍初登板），轟出生涯首支滿貫砲，幫助獅隊拉開比數差距，賽後獲選單場MVP。

獅隊洋投飛力獅先發5局，只被揮出4支安打，失1分非自責，奪下本季第10勝，防禦率1.91在全聯盟排名第3。

兄弟終止3連勝，先發投手盧孟揚投2.1局，被揮出3支安打、出現兩次保送，失兩分都自責分，吞下本季首敗，也是跨季4連敗。

邱智呈（中）生涯首支滿壘全壘打出爐，獲選單場MVP。圖／統一獅隊提供
邱智呈 盧孟揚

相關新聞

中職／葉保弟生涯首轟讓龍隊5連敗收尾 年度個人獎幾乎全出爐

台鋼雄鷹隊今天在高雄市澄清湖棒球迎戰味全龍隊，雙方都是今年球季最後一戰，葉保弟在8局下2出局時，轟出3分砲逆轉戰局，幫助...

中職／黃子豪5局未失分、林威漢兩分砲 雄鷹擊敗悍將二軍封王

台鋼雄鷹隊二軍今天在總冠軍賽第5戰4、5局上攻下5分奠定勝基，終場以5：1擊敗富邦悍將隊二軍，3勝2敗贏得系列賽，繼前年...

中職／本季最後一戰向林智勝說再見 雄鷹球團致贈「智勝海韻」

台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖棒球迎戰味全龍隊，也是兩隊本季最後一場比賽，雄鷹球團賽前特別致贈紀念品「智勝海韻」給龍隊老將林...

中職／邱智呈生涯首支滿壘全壘打 兄弟菜鳥馮皓初登板成為苦主

中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，推出8名投手車輪戰，被 獅隊揮出8支安打，包括7局上邱智...

中職／林智勝曾在La new熊打拚 洪總代表致贈7顆比賽用球

台鋼雄鷹隊今天在高雄市澄清湖棒球迎戰味全龍隊，雄鷹球團除了致贈紀念品「智勝海韻」給龍隊老將林智勝，還特別精心準備7顆比賽...

黑豹旗／張乙安U18世界盃學低潮中調整 增力量盼拚旅外

U18世界盃國手、穀保家商好手張乙安今天出席黑豹旗記者會，自評U18世界盃收穫是在低潮中學習調整，了解與國外同齡球員實力...

