聽新聞
0:00 / 0:00
中職／邱智呈生涯首支滿壘全壘打 兄弟菜鳥馮皓初登板成為苦主
中信兄弟隊本季最後一場例行賽，今天在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，推出8名投手車輪戰，被 獅隊揮出8支安打，包括7局上邱智呈滿壘全壘打，終場以1：7落敗，本季戰績70勝50敗，接下來就等18日總冠軍賽開打。
邱智呈今天砲火凶猛，5打數3安打、攻下4分打點，只差二壘打就是完全打擊；獅隊打完前6局2：1領先，他在7局上面對兄弟菜鳥投手馮皓（一軍初登板），轟出生涯首支滿貫砲，幫助獅隊拉開比數差距，賽後獲選單場MVP。
獅隊洋投飛力獅先發5局，只被揮出4支安打，失1分非自責，奪下本季第10勝，防禦率1.91在全聯盟排名第3。
兄弟終止3連勝，先發投手盧孟揚投2.1局，被揮出3支安打、出現兩次保送，失兩分都自責分，吞下本季首敗，也是跨季4連敗。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言