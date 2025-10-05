中職／黃子豪5局未失分、林威漢兩分砲 雄鷹擊敗悍將二軍封王
台鋼雄鷹隊二軍今天在總冠軍賽第5戰4、5局上攻下5分奠定勝基，終場以5：1擊敗富邦悍將隊二軍，3勝2敗贏得系列賽，繼前年封王後，隊史第2次贏得二軍總冠軍。
雄鷹4局上靠藍寅倫保送、湯家豪觸身球開啟攻勢，吳柏萱揮出兩分打點二壘打，董秉軒高飛犧牲打再下一城，取得3：0領先。
5局上，顏清浤揮出安打，林威漢轟出兩分全壘打，領先優勢擴大到5分。
悍將前5局掛零，6局下高國麟、陳愷佑、蕭憶銘都獲保送，黃騰威高飛犧牲打攻下1分，接下來3局又遭封鎖，終場以4分之差落敗。
雄鷹全場6支安打，比悍將多3支，林威漢3打數2安打、攻下兩分打點，打擊表現最佳。
雄鷹先發投手黃子豪投5局，被揮出3支安打、無失分，成為封王戰勝投；許峻暘中繼1局失1分，謝葆錡、陳宇宏、吉田一將合計後援3局都未失分，雄鷹2連勝在嘉義市球場球場奪冠。
悍將先發投手陳仕朋投4局，被揮出4支安打，出現兩次四死球，失3分吞敗；李斯特中繼1局失兩分，范柏絜、藍愷青、李建勳、張奕、王偉軒合計4局未被安打、未失分。
