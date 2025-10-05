中職／林智勝曾在La new熊打拚 洪總代表致贈7顆比賽用球

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台鋼雄鷹隊精心準備7顆比賽用球送給林智勝，圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊今天在高雄市澄清湖棒球迎戰味全龍隊，雄鷹球團除了致贈紀念品「智勝海韻」給龍隊老將林智勝，還特別精心準備7顆比賽用球，由他的前總教練洪一中和老隊友一起贈送禮物。

雄鷹指出，林智勝職棒生涯從澄清湖球場開始，2004年至2010年期間效力La new熊隊，球隊主場都在高雄，球團特別精心準備7顆該期間精彩時刻的比賽用球，並由過去曾經同隊的教練洪一中、蔡昱詳，以及隊友郭永維、王躍霖、王柏融、杜家明共同代表贈送給林智勝。

這7顆比賽用球分別是：

2004年比賽球，該年林智勝加入中華職棒。

2006年「台灣大賽」比賽球，林智勝首度奪得總冠軍。

2006年日本東京亞洲職棒大賽獲得第2名比賽球，La new熊隊代表中職獲得第2名。

2007年開幕戰比賽球，林智勝首度參與聯盟開幕戰。

2008年季後挑戰賽比賽球。

2009年明星賽比賽球，林智勝首次獲得MVP。

2009年全壘打大賽比賽球，林智勝首次奪冠。

林智勝 洪一中 台鋼雄鷹

