黑豹旗／張乙安U18世界盃學低潮中調整 增力量盼拚旅外

中央社／ 台北5日電
U18世界盃棒球賽國手、穀保家商好手張乙安（左）5日在台北出席中信盃黑豹旗開賽記者會，受訪時被問起U18世界盃的收穫，他直言是遇到低潮時該怎麼調整，尤其是心理層面。中央社
U18世界盃棒球賽國手、穀保家商好手張乙安（左）5日在台北出席中信盃黑豹旗開賽記者會，受訪時被問起U18世界盃的收穫，他直言是遇到低潮時該怎麼調整，尤其是心理層面。中央社

U18世界盃國手、穀保家商好手張乙安今天出席黑豹旗記者會，自評U18世界盃收穫是在低潮中學習調整，了解與國外同齡球員實力差距，高中最後1年盼提升身材和力量、以旅外為目標。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於26日開打，上屆冠軍穀保家商由球員張乙安、王銘賢代表出席記者會；記者會最受矚目的橋段，由台北商大抽中「籤王」，確定首戰將與穀保交手。

張乙安是今年U18世界盃棒球賽國手，集訓前半段打擊發揮得不錯，但中後段集訓遇到低潮。被問起今年U18世界盃的收穫，他直言是遇到低潮時該怎麼調整，尤其是心理層面。

他表示，連續幾場打不好，心理層面的影響比較大，會越打越沒有自信，還拜託穀保畢業的學長、旅外球員陳睦衡幫忙以不同視角看動作，提醒他打擊動作稍微跑掉；而心理老師也鼓勵不要想太多、做好可以控制的就好，就是希望能快點調整回好的狀態。

張乙安表示，U18世界盃與美國隊交手印象最深，明顯感受到壓迫感，國外球員的身材比台灣球員大一圈，投手的球速在國內也不太常看到；想要與同齡各國好手競爭，身材和力量都需要再提升。

張乙安是可投可打的好手，U18世界盃超級循環賽對日本登板投球。張乙安說，U18結束後回母隊，比賽目前為止都以野手為主，先讓手休息，之後是否還會二刀出賽，就看教練團安排。

